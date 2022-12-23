سبقاق: الشباب الجزائري كان هدفا لأجندات التغريب والتحريف

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن بعض الظروف والسياقات جعلت من الشباب الجزائري حقلا مستباحا لأجندات ومشاريع التغريب والتحريف.

وفي كلمة له بمناسبة عقد ملتقى وطني بعنوان “فضاءات الشباب رؤية تمكينية” قال الوزير “في إطار هذه الرؤية، عُهد الى قطاع الشباب والرياضة بتحمل مسؤوليات أساسية ومستعجلة أمام الشباب باعتبارهم مستقبل الأمة الجزائرية ورأسمالها المستدام”.

وتابع “وهذا بتصحيح ومعالجة إختلالات طرأت على جزء من هذه الفئة في ظل سياقات وظروف معقدة ساهمت في التقليل من فعاليتها وسعت لجعلها حقلا مستباحا لأجندات ومشاريع التغريب والتحريف والتعطيل، ومن ثمة تحويل شريحة واسعة منهم إلى طاقة شاردة أو سلبية غير قادرة على بناء ذاتها ولا المساهمة في ازدهار وطنها وبالتالي خلق وضعيات سوسيولوجية ونفسية وسياسية معطٍلة لحركة المجتمع ومعيقة لبرامج التنمية و الإقلاع”.

وأضاف “إنها وضعيات تصدت لها الدولة بكل إقتدار لتصحيح وضع تمت تغذيته بطرق غير مشروعة في ظروف تراجعت فيها السياسات الرشيدة والمتيقظة وتقلصت فيها أدوار القوى الحية في المجتمع التي تم استدراجها لتصريف طاقتها في قضايا جانبية ومعارك هامشية بدل توحيد الجهود للاستثمار في فئة الشباب كمورد إستراتيجي مستدام للدولة الجزائرية”.