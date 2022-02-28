سبقاق: الـتأهل إلى المونديال أحسن رد على الذين يحزنهم فوز الجزائر

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن إفتكاك تأشيرة المرور إلى مونديال قطر، ستكون أحسن رد عل الذين يحزنهم فوز المنتخب الوطني..

وقال الوزير سبقاق الاثنين: “المنتخب الوطني ملك لكل الجزائريين.. وصنع أفراح الجزائريين لسنوات”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “يحزننا الفشل ونسعد كثيرا ونتظاهر في الشارع عندما يفوز المنتخب الوطني، والتأهل إلى المونديال أحس رد على من يحزنهم فوز منتخب الجزائر أو تسعدهم خسارته”.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد قال في ندوة صحفية الأحد، أن هناك أعداء للمنتخب.

وجاء تصريح وزير الشباب والرياضة، خلال إشرافه الاثنين على انطلاق أشغال الندوة الوطنية لإطارات الشباب، بحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، ورئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد ، وبمشاركة الإطارات السامية للدائرة الوزارية، وإطارات القطاع على المستوى المحلي.