سبقاق: ملعب تشاكر سيكون جاهزا لاحتضان مباراة بوركينافاسو

قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، الأحد، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات لمرافقة المنتخب الوطني وأن ملعب تشاكر سيكون جاهزا لاحتضان مباراة بوركينافاسو.

وأوضح سبقاق خلال استضافته في برنامج “مورنينغ” بقناة الشروق نيوز: إن الناخب الوطني جمال بلماضي صريح ويلقى كل الدعم من طرف السلطات.

وكشف إن أرضية مصطفى تشاكر أصبحت في وضعية جيدة والملعب وسيكون جاهزا لاحتضان مباريات المنتخب الوطني، كما إن ملعبي وهران و 5 جويلية جاهزان أيضا لاحتضان مباريات الخضر.