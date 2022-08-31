سبقاق يؤكد على “التقدم الجيد” لأشغال تهيئة وتأهيل المنشآت ملعبي “الشان”

في زيارة ميدانية إلى عنابة وقسنطينة قبل المنافسة الإفريقية المقررة بالجزائر

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بعنابة على “التقدم الجيد” لأشغال تهيئة وتأهيل المنشآت الرياضية المبرمجة لاحتضان بطولة أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم “شان 2023”.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب معاينته لأشغال إعادة تأهيل وتهيئة ملعب 19 ماي 1956 الذي من المقرر أن يحتضن جانبا من هذه البطولة القارية مطلع السنة المقبلة، وذلك على هامش زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية، بأنه مقارنة بالزيارة الماضية في أبريل الأخير لاحظ “تقدّم جيد للتحضيرات الجارية بعنابة”، مجددا تأكيده على “ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز الفرق المشرفة على الإنجاز لإتمام الحصص المتبقية من المشروع في الآجال المحددة”، وعلى ضرورة استكمال كافة التحضيرات في الآجال المتفق عليها.

وخلال استماعه لعرض بملعب 19 ماي 1956 الذي يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج والذي تقدّمت الأشغال به بنسب متفاوتة ما بين حصة وأخرى، من بينها حصة تغطية الأرضية بالعشب الطبيعي التي قدرت بـ55 من المائة، شدّد الوزير على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير الخاصة بالإنجاز بما فيها التفاصيل الدقيقة المحددة من طرف الهيئات الكروية الدولية في مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)”، خاصة ما يتعلق بتوفير كافة الفضاءات والمرافق المتعلقة براحة المتفرجين ووسائل الإعلام ليكون الملعب مؤهلا لاحتضان أي منافسة مهما كان حجمها في المستقبل.

وبعد أن ذكر بأن الدولة لم تدخر أي جهد لرصد كافة الأغلفة المالية المطلوبة لتهيئة المنشآت الرياضية وتحديثها، لفت الوزير إلى أن “رؤية الوزارة لا تتوقف فقط عند التحضير لشان 2023 وإنما أيضا لجعل هذه المنشآت الرياضية إرثا مهما ومكسبا دائما يمكن الاعتماد عليه في كل المناسبات”.

كما تفقد الوزير خلال هذه الزيارة، أشغال تهيئة وإعادة تأهيل ملعب عبد القادر شابو، المقرر لإجراء تدريبات الفرق المشاركة في شان 2023، حيث نبّه بعين المكان القائمين على الإنجاز بـ”ضرورة إتمام الأشغال قبل شهر على الأقل من موعد هذه المنافسة القارية”.

وفي نفس السياق من جهته أكد سبقاق بقسنطينة أن أشغال إعادة تهيئة ملعب الشهيد حملاوي والمرافق التابعة “ستنتهي منتصف سبتمبر المقبل” ليكون جاهزا لاحتضان جزء من بطولة أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم (شان 2023).

وفي تصريح للصحافة عقب معاينته مدى تقدّم أشغال إعادة تهيئة وتأهيل ملعب الشهيد حملاوي والمرافق التابعة له وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية، أعرب الوزير عن ارتياحه لتقدم الأشغال التي وصفها “بالجيدة جدا” والتي من شأنها- حسبه- أن ترفع المعنويات من الجانب التحضيري لهذه المنافسة القارية.

وأكد سبقاق أن اللمسات الأخيرة المتبقية “سيشرف عليها والي الولاية والتي ستستكمل كأقصى تقدير في 15 سبتمبر القادم في كل المرافق الرياضية المعنية بهذه المنافسة على مستوى هذه الولاية”. وحسب ما جاء في الشروحات التي قدمت للوزير بخصوص هذا المرفق الرياضي، فقد تم الانتهاء من وضع العشب الطبيعي بالأرضية الرئيسية للملعب وإنجاز الكتامة بالمدرجات وغرف تبديل الملابس والجناح الإداري والشبابيك ومدخل الجمهور وترميم وتأهيل المدرجات والمضمار ولوحة العرض الرقمية (84 مترا مربعا) وكل الأشغال المتعلقة بتعبيد الطرقات والإنارة المحيطة بالملعب.كما بلغت أشغال تزويد وتركيب نظام المراقبة 90 % وتغيير مصابيح الإضاءة واقتناء المولدات الكهربائية وكذا اقتناء وتركيب مكبرات الصوت نسبة 60%، حسب ما تضمنته الشروحات التي قدمت للوزير.

كما أكد السيد سبقاق على أن “الجزائر بإمكانها احتضان أية منافسة رياضية وفي أي مستوى كان بفضل المنشآت المنجزة”.