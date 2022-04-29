سبقاق يؤكد على تسوية مشاكل بعض الملاعب

ردا على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، الخميس، أنه سيعمل رفقة مصالحه المختصة على رفع التجميد القائم على ملعب كرة القدم الكبير بولاية سطيف، والنظر في إعادة انطلاق مشروع الملعب والقاعة متعددة الرياضات بمدينة برج منايل (بومرداس) اللذين يشهدا تعطيلا منذ مدة، مبرزا، من جهة أخرى، سعيه لتقوية الشراكة مع الحركة الجمعويةالشبانية والرياضية.

و في رده على سؤال أحد النواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، حول مشروع المركب الرياضي أو الملعب الكبير لولاية سطيف، قال الوزير سبقاق إنه سيسعى جاهدا لرفع التجميد عنه خاصة وأن المشروع مر بعدة مراحل، آلت كلها بالفشل منذ ما يزيد عن العشرية، وذلك “بسبب نقص خبرة المكلفين بإعداد المشروع وهو ما أدى إلى عدم توفير شروط نضجه وإكماله”.

وأضاف “أن تعطله صادف الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي ميز المرحلة، ليتم تجميده في 2015، بعدما ارتأت السلطات العمومية ضرورة إعادة جدولة بعض المشاريع المكلفة للخزينة العمومية قصد إعادة هيكلتها وفقا لعنصر الأولوية وحسب الحاجات الملحة للمواطنين، دون أن يعني ذلك إلغاؤها”، مؤكدا أن مسألة انطلاق المشروع مجددا “تبقى مرهونة بتحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد”.

وبخصوص موضوع إعادة بعث القاعة متعددة الرياضات ببرج منايل (بومرداس)، أكد الوزير أنه “سيعمل جاهدا لإعادة الاعتبار لقاعة الشهيد مصطفى الياسين مدلسي، من خلال إعداد البطاقة الفنية ودفتر الشروط لعرض تسجيل عملية الترميم وفقا لتوجيهات مركز الخبرة والتشخيص للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، كون أن هذه المنشاة الرياضية تستدعي برمجة أشغال كبرى لإعادة الاعتبار لها، بحكم تواجدها على بعد عشرات الأمتار فقط من البحر”.

كما أشار السيد سبقاق إلى أن تفاصيل تجميد مشروع ملعب لكرة القدم بذات المدينة تعود إلى سنة 2014، “بالنظر إلى الظروف المالية الصعبة التي مرت بها البلاد آنذاك، حيث منحت الأولوية لاستكمال مشاريع قيد الانجاز”، غير أنه لم يستبعد فكرة إعادة بعث هذا المشروع.