سبقاق يدعو لوضع مقاربة جديدة لملف الاحتراف قبل 15 جوان

تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتجسيد العملية

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، الخميس، بأنه كلف لجنة قطاعية مشتركة جديدة لوضع مقاربة جديدة حول ملف الاحتراف في كرة القدم قبل 15 يونيو المقبل.

وأفاد الوزير سبقاق، على هامش تنصيب اللجنة بمقر الوصاية بالجزائر العاصمة، قائلا “تطبيقا لتعليمات الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الحكومة المختلط، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، تقرر تنصيب لجنة قطاعية مشتركة، مكلفة بوضع مقاربة جديدة لكرة القدم المحترفة في غضون شهر أي قبل تاريخ 15 جوان القادم في إطار قوانين الجمهورية”.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة الوزارية المشتركة بعد أشهر من تنصيب اللجنة المختلطة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يرأسها عامر منسول، والمكلفة بتقييم وضعية الاحتراف بالجزائر.

وأضاف الوزير “أظن أن مدة شهر كافية، بما أن هناك عمل قاعدي قد أجري سابقا في هذا الإطار. علينا التأقلم مع قوانين الاتحاد الدولي (فيفا) والكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف). وسنستفيد من تجارب أخرى ومحاولة تطبيقها بالجزائر”.

وحول أهداف هذه اللجنة، أورد سبقاق قائلا “علينا وضع استراتيجية وطنية للاحتراف عبر عدة جوانب لإيجاد الحلول سيما فيما يتعلق بالتنظيم الإداري والتقني للاندية، التمويل، التسيير المالي، المرافق، والجانب الأمني. وعلينا إعادة النظر في عدة نقاط حول هذا الأمر لرفع مستوى الرياضة الوطنية عموما وكرة القدم خصوصا سيما وأن استحقاقات كبرى في انتظارنا”.

واخبر أيضا “نريد جعل كرة القدم قاطرة حقيقية بالنسبة للرياضة الجزائرية. وجر بقية الرياضات نحو الاحتراف. واذكر أن ملف الاحتراف يدخل في إطار السياسة العامة للحكومة لإيجاد مقاربة جديدة حول طريقة التسيير في مصلحة الرياضة الجزائرية”.

ووجه الوزير رسالة الى ممثلي مختلف الوزارات، الأعضاء في هذه اللجنة، بقوله “اطلب من أعضاء اللجنة تشخيص واقع الاحتراف في الجزائر، بعدها يتم اقتراح حلول لوضع طريقة جديدة للتسيير. هذه اللجنة مطالبة بوضع خريطة طريق نهائية التي سيتم تقديمها إلى الوزير الأول. أعول على كل عضو في القطاع الذي يمثله وبخبرته لتقديم الإضافة في هذا الملف الهام وبشكل عاجل”.

وفي الأخير، قدم مسؤول قطاع الشباب والرياضة حصيلة سلبية حول الاحتراف بالجزائر.

واختتم قائلا “12 سنة منذ تطبيق الاحتراف في الجزائر، والتجربة أكدت أن طريقة التسيير لم تعط النتائج المرجوة والدليل مستوى البطولة”.