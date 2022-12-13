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سبقاق يكشف عن موعد إيداع ملف ترشح الجزائر لكان 2025
رياضة

سبقاق يكشف عن موعد إيداع ملف ترشح الجزائر لكان 2025

عمر سلامي
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سبقاق يكشف عن موعد إيداع ملف ترشح الجزائر لكان 2025
ح.م
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق أن ملف الجزائر، للترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 ، جاهز وسيم إيداعه خلال الـ72 ساعة القادمة.
وأضاف سبقاق أن الجزائر تملك ملفا قويا، لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدا أن الجزائر جاهزة لاحتضان التظاهرات الكبرى.

وتطرق الوزير سبقاق إلى الروتوشات الأخيرة، من أجل احتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين، وقال: “نحن بصدد وضع تحضير الروتوشات الأخيرة والحصيلة للتحضيرات وتدارك النقائص”.

وتابع في نفس السياق: “هناك جهود بذلت من طرف الإطارات المحلية التي سهرت ليلا ونهار من أجل إتمام المشاريع الرياضية،، ونحن مطالبين بحسن تنظيم التظاهرة بداية من وصول المنتخبات والضيوف والأسرة الإعلامية”.

وختم : “المجتمع و الجماهير مطالبين بالانخراط في هذا المسعى خاصة في الضيافة والروح الرياضية”.

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