سبورتينغ شارلروا يرفض عرض هال سيتي لضم ياسين تيطراوي

مرتبط بعقد مستمر مع ناديه البلجيكي حتى جوان 2027

رفضت إدارة نادي سبورتينغ شارلروا البلجيكي عرضاً رسمياً قدّمته إدارة نادي هال سيتي الإنجليزي للحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الجزائري ياسين تيطراوي، متشبثة بشروط مالية أعلى للتخلي عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي الإنجليزي قد تقدم بعرض مالي بلغت قيمته 8 ملايين يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز وإضافات مرتبطة بأداء اللاعب، رغبة من إدارة “التايغرز” في تعزيز خط الوسط والجمع بين خريج أكاديمية بارادو ومواطنه محمد بشير بلومي في صفوف الفريق. غير أن إدارة شارلروا أغلقت الباب أمام صيغة الحوافز، واشترطت الحصول على 11 مليون يورو دفعة واحدة وبشكل ثابت للقبول بتسريح صاحب الـ 22 عاماً.

وأمام هذه المطالب المرتفعة والموقف الصارم للنادي البلجيكي، آثرت إدارة هال سيتي الانسحاب والتراجع مؤقتاً عن المفاوضات. ويأتي هذا الاهتمام الأوروبي المتزايد بعد المستويات الباهرة التي قدمها ابن مدينة المسيلة في الملاعب البلجيكية منذ انضمامه عام 2024؛ حيث شارك في 35 مباراة بالدوري البلجيكي وسجل 5 أهداف، مما جعله محط أنظار كشافي الأندية الأوروبية.

يُذكر أن تيطراوي مرتبط بعقد مستمر مع ناديه البلجيكي حتى جوان 2027، وهو ما يمنح إدارة شارلروا أسبقية تفاوضية وقدرة قانونية على المناورة لتحديد السعر الأعلى لبيعه، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مستقبله الكروي.