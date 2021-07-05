“ستاب مود” توقع شراكة حصرية مع علامة “هاي تك” البريطانية

بحضور سفيرة بريطانيا بالجزائر وبآفاق افتتاح مصنع قريبا

أعلنت شركة “ستاب مود” الجزائرية المختصة في توزيع الأحذية للعلامات العالمية الشهيرة، اتفاقية شراكة حصرية مع العلامة البريطانية المعروفة “هاي تك” والمتمرسة في صناعة أحذية المشي الجبلي والرياضات الجبلية، وهي صاحبة سمعة عالمية قبل أن تسجل دخولها إلى الجزائر بشكل رسمي عبر عقد الشراكة مع مؤسسة “ستاب مود”، التي وضعت أهدافا مرحلية لهذه الاتفاقية تنطلق من التوزيع وتنتهي عند التصنيع والتصدير قريبا.

وتعد شركة “ستاب مود” الجزائرية من المؤسسات الرائدة في مجال توزيع أحذية الماركات العالمية الشهيرة، بعد أن نجحت في توسيع نشاطها في الجزائر خلال ظرف وجيز، مستندة إلى خطة عمل وشراكات ذات جدوى اقتصادية على المديين القريب والمتوسط، بدليل الاتفاقية الموقعة مع علامة “هاي تك” البريطانية الشهيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول الآسيوية المتقدمة، وهي التي تختص في صناعة أحذية الرياضات الجبلية، على غرار أحذية التسلق والمشي الجبلي، في مؤشر لكسر احتكار بعض الشركات الأجنبية لهذا المجال في الجزائر.

وكانت “ستاب مود” كشفت الخميس الماضي عن هذه الاتفاقية بمناسبة تدشين محلها السادس في العاصمة بدالي براهيم، وبحضور سفيرة بريطانيا لدى الجزائر، شارون واردل، وبعض نجوم الفن الجزائري، في مقدمتهم الممثل القدير، حسان كشاش، والممثل والمخرج، أمين بومدين، وفي تعليقها على هذه الاتفاقية، قالت السفيرة البريطانية: “أتمنى رؤية عدة علامات بريطانية في الجزائر وتوقيع عقود شراكة لتبادل الخبرات وتوفير فرص عمل”، مضيفة: “كما أتمنى أن تترجم هذه الاتفاقية إلى مجال التصدير من الجزائر لتنويع الاقتصاد”، لا سيما أن الطرفين الجزائري والبريطاني اتفقا على افتتاح مصنع في الجزائر قريبا لصناعة أحذية الرياضات الجبلية وتحويله إلى قطب لتصدير منتجات هذه العلامة في قارة إفريقيا.

من جانبه، ثمّن مولود بلقاسم مسؤول العلاقات العامة لشركة “ستاب مود” هذه الاتفاقية، وقال في تصريح لـ”الشروق”: “نحن سعداء بهذه الشراكة مع علامة “هاي تك” ذائعة الصيت عالميا..هي شركة بريطانية تختص في صناعة الأحذية الرياضية الجبلية والألبسة، لكن اتفاقيتنا ستختصر على مجال الأحذية فقط لأنه مجال نشاطنا”، قبل أن يضيف: “هذه الشركة عريقة تأسست عام 1974 وتطورت وفق منحنى تصاعدي صنع سمعتها العالمية، خاصة في صناعة أحذية الرياضات الجبلية الخاصة بالمشي في المسارات الجبلية الصعبة والتسلق وحتى رياضة الجري، وهي ترقى رواجا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية”، وتابع: “العلامة البريطانية ليست حديثة اليوم ولأضعكم في الصورة، فخلال ماراطون لندن عام 1981، 21 بالمائة من المشاركين كانوا يرتدون أحذية “هاي تك”..كما أنها المُصنع الحصري لأحذية “ماغنوم” العسكرية”.

إلى ذلك، وإضافة إلى خطة إنشاء مصنع في الجزائر لتصنيع أحذية العلامة البريطانية، التي تقترب من مراحل التجسيد النهائية، كشف مولود بلقاسم عن خطط “هاي تك” لدعم وتطوير الرياضات الجبلية في الجزائر، وصرح: “لقد قمنا بتوقيع عقود رعاية مع بعض الرياضيين الشباب الممارسين للرياضات الجبلية في الجزائر”، مضيفا: “نسعى لتطوير هذه الرياضة وتقديم الدعم لممارسيها، خاصة في ظل نقص الإمكانات المرتبطة بهذه الرياضة على وجه التحديد”.