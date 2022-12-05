-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“ستاد 974” يستضيف آخر مواجهة مونديالية قبل تفكيكه.. لمن سيسلم؟

عمر سلامي
  • 2286
  • 0
“ستاد 974” يستضيف آخر مواجهة مونديالية قبل تفكيكه.. لمن سيسلم؟
ح.م
ستاد 974

يستضيف “ستاد 974″، سهرة الاثنين، مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بقطر، لحساب ثمن نهائي المونديال، وهي آخر مواجهة تلعب على هذا الملعب، قبل تفكيكه.
وسيختفي “ستاد 974” بالدوحة، بعد استقباله لآخر مواجهة تلعب عليه لحساب المونديال، وهو الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، وتم بناؤه جزئيا من حاويات الشحن.

ويعتبر “ملعب الحاويات “أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

ولم تذكر قطر بالتفصيل أين سيذهب “ستاد 974” ومتى سيتم تفكيكه بالتحديد، وهو الذي استقبل 7 مواجهات في المونديال آخرها الاثنين بين البرازيل وكوريا.

وبحسب مسئولين في لجنة المشاريع والإرث القطرية، فإن الحكومة القطرية، تنوي التبرع بمكونات هذا الملعب لإحدى الدول، ولكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة حتى الآن.

وتقدمت تونس سابقا بطلب للاستفادة من الملعب بعد تفكيكه، في وقت قالت تقارير صحفية أن السودان وسوريا والأردن من بين البلدان المرشحة للظفر به، إلى جانب تونس.

مقالات ذات صلة
هذا هو برنامج تحضيرات أشبال “الخضر” للبطولة الإفريقية

هذا هو برنامج تحضيرات أشبال “الخضر” للبطولة الإفريقية

المنتخب المحلي يواجه السنغال وموريتانيا وديا

المنتخب المحلي يواجه السنغال وموريتانيا وديا

حكايات المونديال.. نطحة زيدان نافست فنياته الكروية

حكايات المونديال.. نطحة زيدان نافست فنياته الكروية

أنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري

أنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري

أسطورة الكرة “بيليه” في وضعية صحّية حرجة

أسطورة الكرة “بيليه” في وضعية صحّية حرجة

ميسي على موعد مع المباراة رقم 1000 في مشواره

ميسي على موعد مع المباراة رقم 1000 في مشواره

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد