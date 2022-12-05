“ستاد 974” يستضيف آخر مواجهة مونديالية قبل تفكيكه.. لمن سيسلم؟

يستضيف “ستاد 974″، سهرة الاثنين، مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بقطر، لحساب ثمن نهائي المونديال، وهي آخر مواجهة تلعب على هذا الملعب، قبل تفكيكه.

وسيختفي “ستاد 974” بالدوحة، بعد استقباله لآخر مواجهة تلعب عليه لحساب المونديال، وهو الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، وتم بناؤه جزئيا من حاويات الشحن.

ويعتبر “ملعب الحاويات “أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

ولم تذكر قطر بالتفصيل أين سيذهب “ستاد 974” ومتى سيتم تفكيكه بالتحديد، وهو الذي استقبل 7 مواجهات في المونديال آخرها الاثنين بين البرازيل وكوريا.

وبحسب مسئولين في لجنة المشاريع والإرث القطرية، فإن الحكومة القطرية، تنوي التبرع بمكونات هذا الملعب لإحدى الدول، ولكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة حتى الآن.

وتقدمت تونس سابقا بطلب للاستفادة من الملعب بعد تفكيكه، في وقت قالت تقارير صحفية أن السودان وسوريا والأردن من بين البلدان المرشحة للظفر به، إلى جانب تونس.