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في إطار سهرات الشهر الفضيل

ستة أعمال في أسبوع الفيلم القصير بالعاصمة

زهية منصر
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ستة أعمال في أسبوع الفيلم القصير بالعاصمة

تتواصل فعاليات أسبوع الفيلم القصير، التي تعقد بقاعة “الجزائرية”، في إطار نشاطات الشهر الفضيل، بعرض عدد من الأفلام إلى غاية 28 من الشهر الجاري.

تشكل التظاهرة، بحسب المركز الجزائري للسينما والسمعي البصري، المنظم للحدث، فرصة أمام جمهور العاصمة لاكتشاف عدد من الأفلام التي تعالج عدة قضايا اجتماعية، أغلبها بتوقيع مخرجين شباب. وتعرض ستة أعمال هي “طفل الجزائر” لمخرجه حكيم طرايدية، بوملة لمحمد يزيد يطو، سوف يعود للمخرج يوسف محساس، الوالدين لمعوشي خلاف، وينا (الآخر) للمخرج ارزقي العربي وشبشاق ماريكان للمخرج أمال بليدي.

كما ستستضيف قاعة الخيام ابتداء من 27 أبريل أفلام “وينا”? “بوملة” و”طفل الجزائر”.

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