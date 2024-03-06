ستة جزائريين على موعد مع “أوروبا ليغ” وكأس المؤتمرات الأوروبية

مصير بن سبعيني وفريقه في رابطة الأبطال مؤجّل للأسبوع القادم

في الوقت الذي لم يشارك رامي بن سبعيني مع ناديه بوريسيا دورتموند، في لقاء إياب رابطة أبطال أوربا، إلى غاية الأسبوع القادم، وهو مرشّح لبلوغ الربع نهائي بعد التعادل خارج الديار في هولندا أمام إيندهوفن، في هذا الوقت، يدخل سهرة الخميس ستة لاعبين جزائريين مغامرة الدفاع عن حظوظ أنديتهم في منافستي أوربا ليغ وكأس المؤتمرات الأوروبية.

وتضم المنافستان ستة لاعبين جزائريين معنيين بالتباري أوروبيا، لتحقيق تأشيرة التأهل لثمن النهائي، منقسمين إلى ثلاثة في “أوروبا ليغ“، وثلاثي آخر في كأس المؤتمرات الأوروبية، ومعلوم بأن صاحب اللقب في المنافسة الأخيرة هو ويست هام، الذي تحصل على اللقب في الموسم الماضي بمساهمة قوية من النجم سعيد بن رحمة، وسيكون السابع من مارس فرصة ليحلم آخرون بهذا اللقب أو ذاك. ففي كأس المؤتمرات الأوروبية، سيتبارى الثنائي نبيل بن طالب وزميله المصاب آدم وناس مع فريقيهما ليل أمام نادي ستارم النمساوي، الذي يستقبل ليل على أرضه، ثم يطير إليها في الأسبوع القادم، ورفقاء وناس وبن طالب مرشحون للتأهل والذهاب بعيدا في المنافسة، أما رائد ترتيب الدوري البلجيكي سان جيلواز ولاعبه المتألق أمين محمد عمورة، فسيستقبل فينارباخشي التركي في مباراة قوية وصعبة بسبب قيمة النادي التركي، مع الإشارة إلى أن في كأس المؤتمرات مازال ثنائي صهيوني متأهل لحد الآن، وهو مكابي تل أبين ومكابي حيفا ولكنهما مرشحين للإقصاء قبل أن يصطدمان بالثلاثي الجزائري، في منافسة، الأقوى فيها هم ليل وفيورونتينا وأجاكس وأستون فيلا، ولا يوجد فيه أي ممثل لإسبانيا ولا ألمانيا في الدور السادس عشرة.

وفي نفس الدور في منافسة “أوروبا ليغ” التي كان يطلق عليها كأس الاتحاد الأوروبي، والتي لم يسبق لأي لاعب جزائري وأن فاز بلقبها، يوجد أيضا ثلاثي من لاعبي “الخضر” وهم عوار مع روما الذي سيستقبل فريق برايتن الإنجليزي في قمة كروية، على أمل مشاركة عوار، ولو كاحتياطي، بعد أن وضعه دي روسي خارج اهتماماته، أما فريق فياريال وماندي، فسيتنقلون إلى مارسيليا أيضا في مباراة قوية، ويستقبل إسماعيل بن ناصر مع ناديه الميلان سلافيا براغ التشيكي، وكل الترشيحات في صالح الميلان، ليس للفوز بالمباراة وبعدها ورقة الترشّح فقط، وإنما باللقب الأوروبي، بالرغم من وجود أندية كبيرة جدا في المنافسة وعلى رأسها رائد ترتيب الدوري الإنجليزي، الكبير ليفربول، ورائد ترتيب الدوري الألماني المفاجأة بيار ليفركوزن وبدرجة أقل كبير البرتغال فريق بنفيكا.

كل هذه المباريات القوية والمشاركة الجزائرية هي في صالح المنتخب الوطني، ولاعبيه الذين سيكتسبون مزيدا من الخبرة ومن المباريات التي تمنحهم ثقة بالنفس لتجاوز محنة كوت ديفوار عندما كانوا جميعا خارج الإطار، خاصة في تواجد مدرب جديد قادر على بعث قوة جديدة.