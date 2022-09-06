ستة سيناريوهات تتنافس على فيلمي بوقرة والحواس

الشروع في تصوير الأعمال قبل نهاية السنة

تلقت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ستة سيناريوهات تتعلق بفيلمي زيغود يوسف والعقيد الحواس والمنتظر انطلاق تصويرهما قبل نهاية السنة.

وأفاد مصدر تحفظ عن ذكر اسمه أن لجنة وزارة المجاهدين التي تعكف على دراسة السيناريوهات المتعلقة بالأعمال التاريخية استقبلت خمسة أعمال تخص سيناريو الشهيد الرمز بوقرة، وسيناريو واحد بخصوص الحواس ينتظر أن تفصل فيها اللجنة الخاصة باختيار الأعمال التي نصبتها الوزارة بغرض تحكيم الأعمال والبت فيها قبل انطلاق عملية التصوير التي قال بشأنها الوزيرة العيد ربيقة إنها ستكون قبل نهاية السنة.

وكانت وزارة المجاهدين قد أعلنت عبر موقعها عن فتح مناقصة وطنية لاختيار سيناريو إنجاز فيلمي بوقرة والحواس وهذا في إطار البرنامج الذي تم تسطيره للاحتفال بستينية الاستقلال، حيث أعيد طرح المناقصة التي سبق وتم الإعلان عنها من قبل في إطار إنجاز ثلاثة أفلام ثورية السي الحواس وبوقرة وزيغود يوسف الذي انطلق تصويره مؤخرا، حيث تم إسناد مهمة الإخراج لمؤنس خمار وتولي المركز الوطني للسينما التابع للوزارة الأولى مهمة إنجازه.

وتدخل هذه الأفلام في إطار سلسلة أعمال سينمائية نجزها الوزارة ترمي من خلالها إلى تخليد ذاكرة الشهداء والمساهمة في التوثيق وتسجيل التاريخ الوطني وكذا الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الوطني وصون الذاكرة الوطنية عن طريق كل الوسائل المتاحة سيما الانتاج السمعي البصري والتلفزيوني والإذاعي، حيث سبق لوزير القطاع أن أعلن في وقت سابق عن “الشروع قريبا في إنجاز 10 أعمال تاريخية توثق للتاريخ الوطني، وهي مشاريع قدمها شباب ومؤسسات ناشئة حظيت بموافقة لجنة القراءة الخاصة بالسيناريوهات، وبمرافقة من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالقطاع السينمائي والسمعي البصري، أحمد راشدي”.