ستة لاعبين جزائريين في نهاية عقودهم بالبطولة الفرنسية

كشفت مصادر صحفية فرنسية عن قائمة اللاعبين الجزائريين الذين تنتهي التزاماتهم مع فرقهم هذا الصيف.

وورد في القائمة كل من يوسف بلايلي الذي بات على أعتاب الرحيل عن ناديه أجاكسيو، خاصة بعد القطيعة التي حصلت بينه وبين مدربه، وحكيم زدادكة في نهاية عقده مع فريق أوكسير الفرنسي، شأنه شأن حسام عوار الذي تشير كل المعطيات إلى مغادرة فريقه ليون الفرنسي نحو وجهة خارج فرنسا وقد يحط الرحال بنسبة كبيرة في البطولة الإيطالية. ولم يسعف فوزي غلام الحظ في إعادة بعث مشواره الكروي مع نادي أنجيه الفرنسي، الذي ترسم سقوطه بصفة نهائية إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية، بالإضافة إلى زميله فريد الملولي، وهاريس بلقبلة الذي ينتهي عقده مع فريقه بريست نهاية هذا الموسم.