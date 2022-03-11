استدعاء 56 لاعبا من فئتَي الآمال والأشبال

وجّه التقني نور الدين ولد علي المدرب الجديد للمنتخب الوطني لِفئة الآمال، الجمعة، الدّعوة إلى 30 لاعبا.

وسيُجري آمال “الخضر” تربّصا بِفندق “مازافران” بِالعاصمة، ما بين السبت والثلاثاء المقبل.

واعتمد المدرب ولد علي على اللاعبين المحلّيين، في انتظار توجيه الدّعوة إلى زملائهم المغتربين، خلال تربّص ثانٍ يُجرى أواخر الشهر الحالي بِموريتانيا.

من جهته، وجّه التقني رزقي رمان مدرب المنتخب الوطني لِصنف أشبال، الدّعوة إلى 26 لاعبا، يوجد بينهم 7 ينشطون في الخارج (ستّة في فرنسا وواحد في مصر).

ويخوض أشبال “الخضر” دورة اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، الخاصة بِفئة أقلّ من 17 سنة. وتحتضنها الجزائر ما بين الإثنين المقبل والـ 23 من مارس الحالي.

وتُجرى المنافسة بِمشاركة أشبال الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء بِالعاصمة.