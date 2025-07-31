“ستدفع الثمن يوما”.. فرنسية تهاجم ماكرون بسبب غزة!

هاجمت سيدة فرنسية ماكرون وتوعدته بأنه سيدفع الثمن في يوم من الأيام مع بقية قادة العالم الغربي والعربي الذين سكتوا عن الجرائم الوحشية التي ترتكب في غزة.

وقالت السيدة من خلال مقطع فيديو مؤثر: “لبست الكوفية اليوم لتعطيني الشجاعة، نعم، غزة تُحتضر وتموت من الجوع أمام ملايين، بل مليارات العيون التي تصورهم، كل هذا في ظل صمت مطبق من حكوماتنا”.

وخاطبت ماكرون وقادة العالم قائلة: “سيأتي يوم وتدفع فيه الثمن، ترامب سيأتي يوم وتدفع فيه الثمن، أوروبا سيأتي يوم وتدفعين فيه الثمن، الدول العربية سيأتي يوم وتدفعين فيه الثمن”.

وأضافت:” أنتم أيها الأشقاء العرب، يا لكم من جبناء، مجموعة من الجبناء، تتركون جيش من المنحرفين يفعلون بهم ذلك، لكن ماذا فعلوا ليستحقوا ما يحدث لهم؟ إنهم يموتون جوعا، الناس ينهارون في الشوارع، ويموتون أمام الكاميرات”.

وتابعت السيدة الفرنسية مؤكدة: “نعم، إنهم يموتون عند نقاط توزيع المساعدات وتعرفون ماذا يفعل الجنود الامريكيون، يهاجمونهم بالغاز”.

ثم وجهت كلامها للجيش الأمريكي: “الجيش الأمريكي، أنتم مجموعة من المنحرفين، تماما مثل الجيش الإسرائيلي”.

وعبرت السيدة الفرنسية التي ظهرت بالكوفية عن تضامنها: “أنا غزة اليوم، أنا غزة كل يوم، كل يوم أفكر فيكم”.

وكشفت عن جزء من معاناة سكان القطاع، قائلة:” يحدث ذلك خلف الجدران، إنهم أسرى، يمنعون الأطفال من الذهاب إلى البحر للترفيه عن أنفسهم، يمنعونهم من الصيد، ويطلقون عليهم النار مثل الجرذان”.

وتابعت: “يمنعونهم من الذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات ويطلقون عليهم النار مثل الجرذان، يعطونهم طحينا فاسدا، غير صالح للاستهلاك، نوع من الاسمنت، أو شيء من هذا القبيل، لا يعطونهم الماء، بل يعطونهم مادية حمضية”.

وناشدت السيدة الفرنسية العالم:” يجب أن تعرفوا ما يعانيه الفلسطينيون يوميا، إنهم يقاسون هذا العذاب المخزي أمام أعيننا جميعا”.