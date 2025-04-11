سترتفع واردات أوروبا من الغاز المسال في 2025 لهذه الأسباب

تتجه واردات أوروبا من الغاز المسال إلى الارتفاع خلال هذا العام 2025 وستقود نمو الطلب العالمي على الغاز المسال في مقابل تراجع النمو في آسيا.

ووفقا لما نشرته منصة “الطاقة” المختصة نقلا عن تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة 11 أفريل، من المتوقع أن تشهد واردات الغاز المسال زيادة بنسبة 25%، ما يعادل 33 مليار متر مكعب.

لتقترب بذلك واردات القارة من اعلى مستوياتها التاريخية الذي بلغته عام 2022 عند 172.1 مليار متر مكعب، مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا التقرير ارتفاع واردات أوروبا من الغاز المسال في العام الجاري يعود لمجموعة من الأسباب أبرزها:

تراجع تدفقات الغاز عبر الأنابيب من روسيا. ارتفاع الطلب المحلي. الحاجة إلى ملء المخزونات بعد فصل الشتاء.

وأصبح اعتماد أوروبا على الغاز المسال ضرورة استرتيجية لضبط توازن السوق بعد انتهاء اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية 2024، وبالتزامن مع تراجع طفيف في تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من كل من النرويج وشمال أفريقيا.

وقد وبرزت أوروبا خلال هذه المدة كونها مركز جذب رئيسًا لصادرات الغاز المسال الأميركية، مستفيدة من مرونة آليات التجارة والفوارق السعرية بين الأسواق الإقليمية.، وفقا لما نشرته منصة “الطاقة”.

ووفقا لذات التقرير لم تتجاوز مستويات مخزونات الغاز الأوروبية 35 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 34% فقط من السعة الإجمالية خلال الشتاء الماضي (2024-2025).

وبالتالي، تشير منصة الطاقة أنه يتعين على القارة إعادة ملء المخزونات إلى مستوى 90% قبل حلول مطلع نوفمبر المقبل، ويعني ذلك ضخ إضافي يقارب 20 مليار متر مكعب، أي بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لأرقام تقرير الوكالة فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، ليصل إلى 493 مليار متر مكعب، مدفوعًا بنمو الطلب من القطاعات السكنية والتجارية.

فيما سيعرف الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء تراجعا حادا بنسبة 10% على أساس سنوي، نتيجة التوسع المستمر في مشروعات الطاقة المتجددة.

فيما توقع التقرير تراجع معدل استهلاك الغاز في القطاع الصناعي خلال ما تبقّى من العام.