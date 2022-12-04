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رياضة

سترلينغ غادر قطر بعد أن اقتحم لصوص بيته في إنجلترا

الشروق الرياضي
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سترلينغ غادر قطر بعد أن اقتحم لصوص بيته في إنجلترا
ح.م
رحيم سترلينغ

غادر اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ قطر، ولم يُشارك سهرة الأحد في مباراة منتخب بلاده والسنيغال بِرسم ثمن نهائي كأس العالم.

وكان الناخب الوطني الإنجليزي جاريث ساوثغايت قد جلب الجناح سترلينغ لِخوض مواجهة السنيغال، قبل أن يشطب اسم لاعب نادي تشيلسي في آخر لحظة.

ومنح ساوثغايت واتحاد الكرة المحلّي الضوء الأخضر لِسترلينغ من أجل مغادرة قطر والعودة جوّا إلى إنجلترا، بعد أن علم اللاعب أن أسرته الصغيرة أصابها الذّعر، بعد أن اقتحم لصوصٌ المنزل حيث يُقيم أفرادها.

وتحدّثت تقارير صحفية بريطانية مساء الأحد، عن اقتحام لصوص مسلّحين لِمنزل سترلينغ بِالعاصمة لندن.

وقال الناخب الوطني الإنجليزي جاريث ساوثغايت في تصريحات صحفية، إنه يتعاطف مع سترلينغ وأهله. وأضاف أن تأمين أسرة لاعبه أهمّ من خوض منافسة كأس العالم.

وعن مصير سترلينغ في حال استمرار النتائج الإيجابية لِمنتخب إنجلترا في المونديال، قال ساوثغايت إنه لا يعلم بِما سيحصل لاحقا، لكنه سيتّخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وشارك رحيم سترلينغ أساسيا في مقابلتَي إنجلترا أمام إيران وأمريكا، وغاب عن مواجهة بلاد الغال وأيضا السنيغال. وسجّل هدفا واحدا.

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