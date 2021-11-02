ستيفانو بيولي: بن ناصر لاعب رائع.. إنه يضبط إيقاع لعب ميلان

اللاعب الجزائري استعاد أفضل مستوياته مؤخرا

أشاد مدرب نادي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، بالدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعد المستويات الكبيرة التي أبان عنها في لقاء روما في الدوري الإيطالي، وامتدادا لما يقدمه في الآونة الأخيرة، ما جعل المتابعين يستذكرون الفترة الزاهية التي مرّ بها نجم المنتخب الوطني في بداياته الأولى مع النادي اللومباردي قبل تعرضه لكابوس الإصابة الموسم الماضي.

وسجل ميلان فوزه العاشر في الدوري الإيطالي، السبت الماضي، على حساب نادي روما بهدفين لهدف، لحساب الأسبوع 11 من الدوري الإيطالي، ليعزز صدارته لجدول الترتيب رفقة نادي نابولي بنفس العدد من النقاط 31 نقطة، ولم يخسر أشبال سيتفانو بيولي لحد الآن في إيطاليا بعد تسجيلهم لعشر انتصارات وتعادل وحيد.

إلى ذلك، قال سيتفانو بيولي في تصريحات لقناة “دازن” بعد نهاية مباراة ميلان وروما، ردّا على سؤال متعلق بالتألق الجديد لبن ناصر وتقديمه لمستويات كبيرة، فضلا عن تحكمه في الإيقاع وسرعة لعب ميلان: “أتفق معكم في هذا التحليل..لعب بن ناصر بهذا الإيقاع ليس بالأمر السهل”، قبل أن يواصل الإشادة بمستويات لاعب منتخب الجزائر: “لديه شخصية قوية وخصائص رائعة بالنسبة للاعب وسط”، وتابع مدرب ميلان التأكيد على جودة لاعبي خط الوسط، ما يُفسر، حسبه، قيامه بإراحة بن ناصر في بعض الأحيان، وصرح: “لدي أربعة أو خمسة لاعبين من المستوى العالي في خط الوسط”، مضيفا: “هذه المعطيات تسمح لي باللجوء إلى سياسة المداورة في هذا الخط، ويمنح لي فرصة منح القليل من الراحة للاعبين الأساسيين من أجل استرجاع أنفاسهم”، وهو الأمر الذي ينطبق على الدولي الجزائري.

يجدر الذكر، أن بن ناصر استعاد كامل إمكاناته الفنية والبدنية بعد بدايته الصعبة في الموسم الجاري، والمرتبطة بعودته من الإصابة التي أثرت على تحضيراته الموسمية، قبل أن يعود تدريجيا إلى مستواه، وهو ما ظهر جليّا خلال المباريات الأخيرة لميلان، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للمنتخب الوطني، الذي سيستفيد من بن ناصر في كامل جاهزيته البدنية.