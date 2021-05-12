ستيفن جيرارد يُريد انتداب فرحات

سوق الانتقالات الصيفية

التحق فريق غلاسكو رينجرز بطل اسكتلندا بِقافلة النوادي، التي ترغب في انتداب اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات هذه الصائفة.

جاء ذلك بناءً على طلب من التقني الإنجليزي ستفين جيرارد مدرب فريق الرينجرز، الذي ثمّن القدرات الفنية التي يحوزها زين الدين فرحات. كما جاء في تثرير لِموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي نشره، الأربعاء.

ويرتبط متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وسبق لِفريق غلاسكو رينجرز – الذي أحرز مُؤخّرا لقب بطولة اسكتلندا – أن ضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري السابق والمدرب الحالي لِمنتخب المحلّيين مجيد بوقرة، ما بين 2008 و2011، وكانت الصفقة ناجحة.

وفضلا عن الرينجرز، يرغب ناديا سانت إيتيان الفرنسي وساسولو الإيطالي في الإستفادة من خدمات فرحات. استنادا إلى المصدر ذاته.

وقدّم فرحات عروضا فنية راقية مع فريقه نيم هذا الموسم، حيث سجّل 6 أهداف ومنح 10 تمريرات حاسمة، في البطولة الفرنسية.

ولا يُستبعد أن يترك الدولي الجزائري نادي نيم هذه الصائفة، خاصة وأن الفريق مُهدّد بِالنزول إلى القسم الثاني الفرنسي.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِزين الدين فرحات في سوق الانتقالات رقم 8 ملايين أورو، وفقا لِبيانات وإحصائيات الموقع الألماني المُختصّ “ترانسفرماركت”.