ستيلانتيس: سنجعل الجزائر مركزا صناعيا ومنصة تصدير لإفريقيا والشرق الاوسط
• التوسعة تتضمن تلحيم هياكل السيارات وعمليات الطلاء
• 2000 منصب عمل وإنتاج 90 ألف مركبة بحلول 2026
أعلنت مجموعة ستيلانتيس العالمية للسيارات، مالكة علامة فيات الايطالية، رسميا بداية توسيع مشروع مصنعها بطفراوي بولاية وهران من خلال دخول تنفيذ المرحلة الثانية منه قبل الموعد المحدد لها بسنتين، والتي تتضمن تلحيم هياكل المركبات وعمليات الطلاء، وأكدت على أن الجزائر ستصبح مركزا لصناعة السيارات ومنصة تصدير إلى كامل منطقة إفريقيا والشرق والأوسط.
وجاء الإعلان عن هذه المستجدات من طرف سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة ستيلانتيس، عبر منشور له على حسابه الرسمي على شبكة “لينكاد إن”، وهي المرحلة التي تتضمن إطلاق ورشات تلحيم هياكل السيارات ومختلف عمليات الطلاء.
وذكر شرفان في هذا الشأن : “بعد عدة أسابيع من تدشين مصنع فيات بالقرب من وهران بالجزائر، انتقت ستيلانتيس إلى المرحلة الثانية من مشروعها الصناعي من خلال إطلاق أعمال التوسعة بهذا المصنع قبل عامين من الموعد المحدد لها”.
وأوضح مسؤول ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذه التوسعة ”تهدف إلى دمج ورشات الطلاء وتلحيم هياكل السيارات، وستزيد من معدل الإدماج المحلي وتعزيز فرص العمل في هذا القطاع، وخلق ما يصل إلى 2000 فرصة عمل جديدة، والمساهمة في تطوير صناعة السيارات الجزائرية”.
وأضاف شرفان أن هذه التوسعة لمصنع فيات بولاية وهران، ستسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 90 ألف سيارة بحلول عام 2026، دون تقديم تفاصيل عن الطرازات التي سيتم إنتاجها.
واعتبر شرفان أن هذا المشروع يعد جزءا من الإستراتيجية الشاملة لـ ستيلانتيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمسماة “2030Dare Forward ” (بجرأة إلى الإمام)، والتي تهدف حسبه تأكيده إلى “جعل الجزائر مركزا صناعيا استراتيجيا ومنصة تصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها”.
ويأتي هذا الإعلان من طرف ستيلانتيس بعد يومين فقط من بداية تقديم الطلبات المسبقة لتسويق سيارات العلامة الايطالية فيات التي هي فرع للمجموعة، سواء من خلال شبكة الموزعين أو بواسطة قرض استهلاكي عبر بنكي البركة و”بي.ان.بي.باريبيا”.
وذكرت فيات الجزالئر في بيان أن الطلبات المسبقة تتعلق باقتناء سيارة فيات 500 الهجينة-Hybrid، التي يتم إنتاجها بمركب طفراوي بوهران، المتوفرة في نسختين هي فيات 500 “Cult” و ”دولتشي فيتا-DolceVita”، بمحرك بنزين ذو سعة 1.0 لتر يولد قوة تقدر بـ 70 حصانا، وتتوفر على خاصية ”MildHybrid” التي تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وبخصوص الأسعار فإن النسخة “Cult” ستكون متاحة بـ 217 مليون و900 ألف سنتيم، في حين ستسوق نسخة “DolceVita” بـ 235 مليون و900 ألف سنتيم.