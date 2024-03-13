ستيلانتيس: سنجعل الجزائر مركزا صناعيا ومنصة تصدير لإفريقيا والشرق ‏الاوسط ‏

أطلقت المرحلة الثانية من مصنع 'فيات' بوهران

• التوسعة تتضمن تلحيم هياكل السيارات وعمليات الطلاء ‏

• ‏2000 منصب عمل وإنتاج 90 ألف مركبة بحلول 2026 ‏

أعلنت مجموعة ستيلانتيس العالمية للسيارات، مالكة علامة فيات الايطالية، ‏رسميا بداية توسيع مشروع مصنعها بطفراوي بولاية وهران من خلال دخول ‏تنفيذ المرحلة الثانية منه قبل الموعد المحدد لها بسنتين، والتي تتضمن تلحيم هياكل ‏المركبات وعمليات الطلاء، وأكدت على أن الجزائر ستصبح مركزا لصناعة ‏السيارات ومنصة تصدير إلى كامل منطقة إفريقيا والشرق والأوسط.‏

وجاء الإعلان عن هذه المستجدات من طرف سمير شرفان، الرئيس التنفيذي ‏للعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة ستيلانتيس، عبر منشور له ‏على حسابه الرسمي على شبكة “لينكاد إن”، وهي المرحلة التي تتضمن إطلاق ‏ورشات تلحيم هياكل السيارات ومختلف عمليات الطلاء. ‏

وذكر شرفان في هذا الشأن : “بعد عدة أسابيع من تدشين مصنع فيات بالقرب من ‏وهران بالجزائر، انتقت ستيلانتيس إلى المرحلة الثانية من مشروعها الصناعي ‏من خلال إطلاق أعمال التوسعة بهذا المصنع قبل عامين من الموعد المحدد لها”.‏

وأوضح مسؤول ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذه التوسعة ‏‏”تهدف إلى دمج ورشات الطلاء وتلحيم هياكل السيارات، وستزيد من معدل ‏الإدماج المحلي وتعزيز فرص العمل في هذا القطاع، وخلق ما يصل إلى 2000 ‏فرصة عمل جديدة، والمساهمة في تطوير صناعة السيارات الجزائرية”.‏

وأضاف شرفان أن هذه التوسعة لمصنع فيات بولاية وهران، ستسمح بزيادة ‏الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 90 ألف سيارة بحلول عام 2026، دون تقديم ‏تفاصيل عن الطرازات التي سيتم إنتاجها.‏

واعتبر شرفان أن هذا المشروع يعد جزءا من الإستراتيجية الشاملة لـ ستيلانتيس ‏في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمسماة “2030‏Dare Forward ‎‏” (بجرأة ‏إلى الإمام)، والتي تهدف حسبه تأكيده إلى “جعل الجزائر مركزا صناعيا ‏استراتيجيا ومنصة تصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها”.‏

ويأتي هذا الإعلان من طرف ستيلانتيس بعد يومين فقط من بداية تقديم الطلبات ‏المسبقة لتسويق سيارات العلامة الايطالية فيات التي هي فرع للمجموعة، سواء ‏من خلال شبكة الموزعين أو بواسطة قرض استهلاكي عبر بنكي البركة ‏و”بي.ان.بي.باريبيا”.‏

وذكرت فيات الجزالئر في بيان أن الطلبات المسبقة تتعلق باقتناء سيارة فيات ‏‏500 الهجينة-‏Hybrid، التي يتم إنتاجها ‏بمركب طفراوي بوهران، المتوفرة في ‏نسختين هي فيات 500 “‏Cult‏” و ‌‏”دولتشي فيتا-‏DolceVita‏”، بمحرك بنزين ‏ذو سعة 1.0 لتر يولد قوة تقدر بـ ‌‏70 حصانا، وتتوفر على خاصية ‏‏”‏MildHybrid‏” التي تقلل من استهلاك ‏الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ‏بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.‏‎

وبخصوص الأسعار فإن النسخة “‏Cult‏” ستكون متاحة بـ 217 مليون و900 ‏‏ألف سنتيم، في حين ستسوق نسخة “‏DolceVita‏”‏‎ ‌‏بـ 235 مليون و900 ألف ‏‏سنتيم.‏