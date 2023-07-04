ستيني يقتل زوجته بالرصاص وينتحر في غليزان

إصابة سيدة من الجيران بطلق ناري

أقدم الثلاثاء، عنصر سابق في صفوف الدفاع الذاتي، على ارتكاب جريمة قتل شنعاء داخل مسكنه العائلي في حي المحطة ـ 2 بمدينة غليزان.

وحسبما توصلت إليه “الشروق” من معلومات، فإن الجاني المفترض “ج. د” البالغ من العمر 62 سنة، أب لأربعة أبناء، أطلق النار بواسطة سلاح ناري على زوجته التي تبلغ من العمر 47 سنة وأرداها قتيلة، فيما أصيبت جارته (56 سنة) بإصابات بليغة جراء تلقيها للرصاص هي الأخرى، وهذا لأسباب تبقى مجهولة، قبل أن يقدم الجاني على الانتحار بواسطة سلاحه المستعمل في الجريمة.

فور إبلاغها بالحادثة، سارعت مصالح الأمن إلى مكان وقوع الجريمة مرفوقة بمصالح الحماية المدنية، حيث حاول رجال الأمن إقناع الجاني بوضع سلاحه وتسليم نفسه، إلا أنه رفض الانصياع لمناشدات رجال الأمن، وأطلق النار على نفسه ليسقط جثة هامدة، وقد تم نقل جثتي الزوج والزوجة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان، بحسب ما أفادنا به شهود عيان بمكان الحادث، لعرضهما على الطبيب الشرعي، فيما حولت الجارة إلى مصلحة الإنعاش، وأفاد جيران الأخيرة أن حالتها تحسنت، ولا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب إقدام هذا الباتريوت على فعلته الشنيعة التي أذهلت سكان الحي.

واستقت الشروق شهادات بعض الجيران عن هذه الجريمة، أين ذكروا بأنهم سمعوا صبيحة الثلاثاء نداء استغاثة مصحوبا بطلقات نارية مكثفة، ليعلموا فيما بعد أن الجاني قتل زوجته وأصاب جارته، وأجمع غالبية الجيران الذين التقيناهم متجمعين قرب مكان الجريمة، أن أسبابها لا تزال غامضة، وأنهم لم يصدقوا ما حصل، خاصة أن الجاني أب لأربعة أبناء، ما يؤكد أن وضعه العائلي كان عاديا وهادئا، في حين صرح أحد الجيران أن مرتكب الجريمة دخل في مناوشات كلامية مع زوجته تطورت إلى استعمال سلاحه وهو في حالة غضب، حيث صوبه نحوها قبل أن تتدخل الجارة لفض المناوشات، لكنها تلقت هي الأخرى طلقة نارية على مستوى الفخذ الأيمن، أين تتواجد حاليا تحت العناية الطبية.

وبحسب مصادر “الشروق”، أنه من المرتقب أن تصدر النيابة العامة بيانا لتوضيح ملابسات هذه الجريمة التي اهتزت لها غليزان ككل.