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رياضة

ستّة انتصارات متتالية لـ “سوسطارة”

علي بهلولي
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ستّة انتصارات متتالية لـ “سوسطارة”

أُقيمت مساء الأحد فعّاليات آخر مباراة من الجولة الـ 15 والأخيرة، لِمرحلة ذهاب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز اتحاد العاصمة بِثلاثة أهدافه لِهدف على ضيفه نجم مقرة، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم السّاحة الطيب بودربال.

وسجّل ثلاثية فريق “سوسطارة” كلّ من: المهاجم أكرم جحنيط في الدقيقة الـ 33، والمدافع سعدي رضواني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 64، ولاعب الخطّ الأمامي إسلام مغيلي في الدقيقة الـ 68. بينما أمضى توقثيع نجم مقرة متوسّط الميدان محمد السعيد بورحلة في الدقيقة الـ 67.

وافتتح جحنيط ورضواني العدّاد، بينما رفع مغيلي غلّته إلى هدفَين، نظير ثلاثة أهداف لِبورحلة.

وبات اتحاد العاصمة وقد حصد 6 انتصارات متتالية في البطولة، كما لم ينهزم في المباراة رقم “12” تواليا في البطولة وكأس “الكاف”. وبِالمُقابل، عجز نجم مقرة عن تذوّق حلاوة الفوز في المقابلات الأربع الأخيرة.

وصعد اتحاد العاصمة إلى المركز الثالث بِرصيد 26 نقطة، وتجمّد نجم مقرة في الرّتبة الـ 12 بِمجموع 17 نقطة.

ولعب نجم مقرة كلّ لقاءات مرحلة الذّهاب، بينما تنقص اتحاد العاصمة مباراة متأخّرة عن الجولة التاسعة، يُجريها ضدّ الزّائر شباب قسنطينة، مساء الأربعاء المقبل.

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