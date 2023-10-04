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رياضة

ستّة بلدان ستستضيف مونديال 2030

الشروق الرياضي
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ستّة بلدان ستستضيف مونديال 2030

ستُقام نهائيات كأس العالم 2030 لِكرة القدم في ستّ بلدان، وفقا لِبيان نشره الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وقالت “الفيفا” إن مونديال 2030 ستُجرى فعّالياته في الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وإسبانيا والبرتغال والمغرب.

وفي بيان لها، قالت “الفيفا” على لسان الرئيس جياني أنفونتينو: “بِحلول عام 2030، ستكون لدينا بصمة عالمية واحدة، ثلاث قارات وست دول ترحب بِالعالم، وتوحده بينما نحتفل معا باللعبة الجميلة والذكرى المئوية وكأس العالم. وافق مجلس الفيفا بِالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم”.

وأضاف: “ونتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية، وستستضيف ثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة في كأس العالم لكرة القدم 2030. وستقام أول هذه المقابلات الثلاث بالطبع في الملعب الذي بدأ فيه كل شيء، في الملعب الأسطوري”، في إشارة إلى ملعب العاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو.

ولم يسبق لِمنافسة كأس العالم أن أُقيمت فعّالياتها في ستّة بلدان وثلاث قارات دفعة واحدة، منذ أوّل طبعة عام 1930. في حين نُظمّت في بلدَين آسيويَين متجاورَين، والأمر يتعلّق بِاستحقاق 2002 بِاليابان وكوريا الجنوبية.

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