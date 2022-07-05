ستّينية الاستقلال: الرئيس تبون يشرف على انطلاق الاستعراض العسكري (مباشر)
دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها في مستهلّ الاستعراض العسكري الضخم المخلّد لستيّنية الاستقلال، إلى مساهمة الجميع في تثبيت أسس دولة المؤسسات والحقّ والقانون.
وقال الرئيس تبون في كلمته:”أؤكد أننا جميعا ومهما كانت مواقعنا ومستويات مسؤوليتنا، مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات، إلى المساهمة في تثبيت دولة المؤسسات والحق والقانون”.
كما أضاف رئيس الجمهورية:”لنجعل من أيامنا التاريخية محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة”.
بداية الاستعراض العسكري بجولات طيران استعراضية لطائرات متعدّدة المهام
وقد بدأ الاستعراض العسكري في حدود الـ10:15 صباحا، بتحليق طائرات عسكرية في الأجواء، مشكّلة ألوان الراية الوطنية.
وبعد ذلك، شرعت طائرات مقاتلة أخرى، متعدّدة المهام، في جولات طيران استعراضية أمام أنظار الحضور. ثم أعقب ذلك عروض موسيقية للجوق العسكري التابع للجيش الوطني الشعبي، قبل دخول فرسان الحرس الجمهوري.
استعراض تشكيلة عسكرية بلباس مجاهدي ثورة التحرير
وقد فاجأ منظمو الاستعراض المتابعين بدخول تشكيلة بلباس مجاهدي ثورة التحرير، تلتها تشكيلة من ممثلي مدارس أشبال الأمة، في إشارة إلى انتقال قيم جيش التحرير الوطني عبر الأجيال.
وبعد تشكيلة المجاهدين، وأشبال الأمة، استعرضت تشكيلات من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، إلى جانب جوق الحرس الجمهوري.
ترددات مفتوحة على قمر ألكومسات لنقل الاستعراض العسكري على المباشر
وانطلق صباح يوم الثلاثاء استعراض عسكري ضخم للجيش الوطني الشعبي، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وسيتابع الآلاف من المواطنين الاستعراض العسكري على امتداد الطريق الوطني رقم 11، بمحاذاة جامع الجزائر نحو حي مختار زرهوني بالمحمدية.
كما ينقل الاستعراض على المباشر عبر كافة القنوات التلفزيونية الجزائرية. بالإضافة إلى توفير ترددين على القمر الصناعي الجزائري ألكومسات للقنوات الراغبة في بثّ الاستعراض.
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ويجرى الاستعراض العسكري الأضخم من نوعه في الجزائر منذ 3 عقود، بحضور رؤساء عدّة دول على غرار الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.
كما يشارك في احتفالات الجزائر رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي، و رئيس النيجر محمد بازوم، و رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو.
كما يحضر الاحتفالات رئيس الجمهورية العربية الصحراويةالأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ورئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان.
النقل “بالمجّان” لمتابعة “الاستعراض العسكري الكبير”
وفي 4 جويلية 2022، أعلنت ولاية الجزائر في بيان، عن توفير عدّة حافلات وقطارات لنقل المواطنين الراغبين في حضور الاستعراض العسكري الذي سينظم بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وسيتمّ تنظيم الاستعراض العسكري الكبير بداية من صباح يوم الثلاثاء 5 جويلية، على امتداد الطريق السريع المقابل لجامع الجزائر، نحو حي مختار زرهوني (حي الموز).
وجاء في البيان أنّ ولاية الجزائر اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين في أثناء متابعة الاستعراض، تتمثل في ما يأتي:
- توفير وسائل النقل الجماعي المختلفة (حافلات وقطارات)، وبالمجان، لنقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض في نقاط محدّدة بكل بلديات العاصمة، ذهابا وإيابا.
- توفير مياه الشرب بالكميات الكافية لمتابعي الاستعراض، وتوفير دورات المياه بالعدد الكافي في عين المكان.
- تجنيد فعاليات المجتمع المدني لتأطير المواطنين والسهر على راحتهم في أثناء الاستعراض.
وقد نشرت الولاية جدولا يوضّح النقاط التي تنطلق منها حافلات نقل المتابعين، ومواعيد انطلاق القطار كذلك.
بالفيديو: ذكرى الاستقلال.. عودة الاستعراض العسكري بعد 33 سنة
ينظم الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء المقبل المصادف لتاريخ 5 جويلية، الاستعراض العسكري “الأضخم” منذ عدّة سنوات. إحياء للذكرى الستون لاسترجاع السيادة الوطنية.
وسيشرف على الاستعراض العسكري غير المسبوق، منذ أزيد من 33 عاما، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.
وحسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام العمومية، سينظم الاستعراض على مستوى الطريق الوطني رقم 11، بمحاذاة جامع الجزائر.
ويأتي هذا الاستعراض “ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي”. وسيبثّ على المباشر عبر جميع القنوات التلفزيونية الوطنية.