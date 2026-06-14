ست شركات ألمانية تستكشف فرص الاستثمار في قطاع صناعة السيارات بالجزائر

تستعد ست شركات صناعية ألمانية للقيام بزيارة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 3 جويلية 2026، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في منظومة صناعة السيارات ومناولة مكوناتها، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً بتطوير التعاون الصناعي بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بتنظيم مشترك بين الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة وشركة “إنفياكون إنترناشيونال” الألمانية المتخصصة في مرافقة المشاريع الاقتصادية والصناعية على المستوى الدولي، وبدعم من وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار في القطاع الصناعي الجزائري.

ووفق ما أفادت به الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة، فإن الوفد الصناعي سيضم مؤسسات ناشطة في مجال صناعة السيارات ومقاوليها من الباطن، في سياق توجه يرمي إلى الانتقال من سوق يعتمد على الاستيراد إلى منظومة صناعية متكاملة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار تنظيمي يرتكز على المرسوم 22-384، مع هدف بلوغ نسبة إدماج محلي تفوق 30 بالمائة إلى غاية نهاية سنة 2026، في وقت يشهد فيه القطاع حضوراً لمشاريع كبرى من بينها مشروع ستيلانتيس بطفراوي.

كما من المنتظر تنظيم مؤتمر رسمي يوم الإثنين 29 جوان 2026 بفندق حياة ريجنسي بالجزائر العاصمة، يجمع ممثلي القطاع الصناعي الجزائري ونظراءهم الألمان، لبحث آفاق التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة.