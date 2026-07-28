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الجزائر
خلال ندوة صحفية مشتركة بمقر المجلس

ست مجموعات برلمانية وممثلون عن أحزاب يدعمون ترشح خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

الشروق أونلاين
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ست مجموعات برلمانية وممثلون عن أحزاب يدعمون ترشح خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني
المجلس الشعبي الوطني (شبكات)
جانب من الندوة.

أعلنت ستة مجموعات برلمانية وممثلو أحزاب سياسية، عن دعم ومساندة ترشح خليدة بوفدش لتولي منصب رئيسة المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية العاشرة.

وأكدت المجموعات البرلمانية خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت الثلاثاء 28 جويلية بمقر المجلس، أن هذا الترشيح والدعم “جاء انطلاقا من قناعتها بأن المرحلة المقبلة تقتضي قيادة تتمتع بالخبرة والكفاءة، بما يسهم في دعم المسار الإصلاحي الذي تشهده الجزائر، فضلا عن تعزيز الممارسة الديمقراطية، والارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز دورها الدستوري”، وفقا لما أفاد به المجلس.

وتمثل المجموعات أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، والأحرار، وصوت الشعب، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب الكرامة، وجبهة الجزائر الجديدة، وتجمع أمل الجزائر.

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