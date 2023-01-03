ست نقاط لسحب التذاكر الخاصة بالمقابلات

مدير الشباب والرياضة لعنابة يؤكد:

تم تخصيص ست نقاط لسحب التذاكر الخاصة بمقابلات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (شان) بعنابة. وذلك بعد اقتنائها على مستوى المنصة الإلكترونية “تذكرتي”، بحسب ما علم من مدير الشباب والرياضة بالولاية، على بن طوبال.

وتتوزع نقاط السحب الإلكتروني للتذاكر بالبلديات الكبرى للولاية، وهي على التوالي عنابة والبوني وبرحال وسيدي عمار، من بينها ثلاث نقاط سحب ببلدية عنابة، وهي “مركز الترفيه العلمي صالح رايس” بوسط المدينة ودارا الشباب “مسعود علاط” و”أحمد بابوري” بكل من حييى الصفاف وسيدي عاشور ببلدية عنابة، بحسب ما أوضحه ذات المسئول.

ويرتقب أن تنطلق عملية سحب التذاكر من طرف أصحابها بنقاط السحب المحددة الخميس، كما أضاف ذات المسؤول الذي أوضح أن التذكرة الإلكترونية تحدد منطقة ومكان جلوس صاحب التذكرة بالمدرجات، وذلك في ظروف مريحة بالملعب.

وستجري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين المرتقبة بالجزائر من 13جانفي إلى 4 فيفري 2023 التي ستحتضن ولاية عنابة جزءا من فعالياتها، سبع مقابلات ست منها تخص دور المجموعات (عنابة ستستقبل مباريات المجموعة “ب” التي تضم منتخبات السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديموقراطية وأوغندا)، إضافة إلى مقابلة واحدة في الدور ربع النهائي.