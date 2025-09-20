-- -- -- / -- -- --
رياضة

سجاتي يحتفظ بِفضّيته العالمية

علي بهلولي
سجاتي يحتفظ بِفضّيته العالمية
الأرشيف

احتفظ العدّاء الجزائري جمال سجاتي بعد ظهيرة السبت، بِالميدالية الفضّية لِنهائي سباق الـ 800م في بطولة العالم لِألعاب القوى الجارية أطوارها بِالعاصمة اليابانية طوكيو.

وغطّى جمال سجاتي السباق في ظرف 1د و41ثا و90ج، خلف الكيني إيمانويل وانيونيي صاحب الصدارة بِتوقيت 1د و41ثا و86ج، وقبل الكندي ماركو أروب صاحب الرتبة الثالثة بِتوقيت 1د و41ثا و95ج.

وكان ابن بلدية السوقر (ولاية تيارت) – البالغ من العمر 26 سنة – قد نال نفس الميدالية للسباق ذاته، في بطولة العالم لِألعاب القوى نسخة مدينة يوجين الأمريكية في صيف 2022.

وحطّم جمال سجاتي رقمه القياسي الشخصي لِسباق الـ 800 في بطولة العالم، حيث كان التوقيت السابق يُشير إلى 1د و44 و14ج، والخاص بِطبعة 2022.

