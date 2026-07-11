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رياضة

سجاتي يعود برقم قياسي شخصي جديد

الشروق الرياضي
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سجاتي يعود برقم قياسي شخصي جديد

سجل العداء الجزائري، جمال سجاتي، عودة قوية إلى المنافسة بافتكاكه المركز الثالث في سباق 1000 متر ضمن ملتقى موناكو بفرنسا، يوم الجمعة المنصرم، ضمن جولات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وأنهى سجاتي السباق بتوقيت 2:13.94 دقيقة، محققا أفضل رقم شخصي في مسيرته في هذا الاختصاص، وذلك في أول مشاركة له خلال الموسم الحالي، وأول ظهور رسمي منذ نهائي بطولة العالم في سبتمبر 2025.

وتميز السباق بمستوى عال، قاده بنجاح العداء الكيني إيمانويل وانيوني الذي حلّ في المركز الأول، محطما الرقم القياسي العالمي لسباق 1000 متر بعدما سجل توقيتا مذهلا بلغ 2:11.83 دقيقة.

ويعد هذا الإنجاز بداية مشجعة لسجاتي في مستهل موسمه، ويؤكد جاهزيته للعودة إلى المنافسة على أعلى المستويات خلال الاستحقاقات المقبلة.

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