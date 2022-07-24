“سجاتي” يمنح الجزائر فضية عالمية في ألعاب القوى

أحرز العدّاء الجزائري جمال سجاتي في ساعة مبكّرة من صباح الأحد، الميدالية الفضية لِنهائي سباق 800م في بطولة العالم لِألِعاب القوى.

وتُختتم بِمدينة يوجين الأمريكية، الأحد، فعّاليات بطولة العالم لِألعاب القوى، بعد أن انطلقت في الـ 15 من جويلية الحالي.

وحلّ العدّاء سجاتي ثانيا بِتوقيت قدره: 1د و44ثا و14ج، أهّله لِنيل الميدالية الفضية. خلف العدّاء الكيني إيمانويل كورير الذي تصدّر اللائحة بِتوقيت قدره: 1د و43ثا و71ج. وتموقع ثالثا العدّاء الكندي ماركو أروب بِتوقيت قدره: 1د و44ثا و28ج. بينما اكتفى العدّاء الجزائري الآخر سليمان مولى بِالرّتبة الخامسة وبِتوقيت قدره: 1د و44ثا و85ج.

وهكذا أنقذ العدّاء جمال سجاتي (23 سنة) – ابن بلدية السوقر (ولاية تيارت) – ألعاب القوى الجزائرية في بطولة العالم. مع الإشارة إلى أن المنتخب الوطني شارك بِسبعة عدّائين في هذه التظاهرة الكبيرة لِأمّ الرّياضات.

وكرّرت ألعاب القوى الجزائرية سيناريو بطولة العالم في النسخة الماضية، 2019 بِقطر، لمّا اكتفت بِميدالية فضّية نالها العدّاء توفيق مخلوفي في نهائي سباق 1500م.