-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سجاتي يُشعل النّار فوق جليد السويد ويبلغ أولمبياد باريس

علي بهلولي
  • 465
  • 0
سجاتي يُشعل النّار فوق جليد السويد ويبلغ أولمبياد باريس
الأرشيف
سجاتي يضرب موعدا للتألّق في الألعاب الأولمبية 2024.

أبدع العدّاء الجزائري جمال سجاتي مساء الأحد، وافتكّ تأشيرة خوض الألعاب الأولمبية المُبرمجة بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

جاء ذلك بعد تصدّر العدّاء سجاتي لائحة ترتيب سباق 800م، الخاصّ بِمنافسة الدوري الماسي لِألعاب القوى، نسخة العاصمة السويدية استكهولم.

وغطّى العدّاء سجاتي السّباق في ظرف 1د و44ثا و59ج، وحلّ ثانيا العدّاء الإسباني سول أوردونيز بِتوقيت قدره 1د و44ثا و67ج.

ووفقا للاتحاد الجزائري لِألعاب القوى، فإن توقيت سجاتي المُشار إليه أعلاه منحه تأشيرة خوض أولمبياد 2024.

ويُمكن القول إن الرياضة الجزائرية عزّزت صفوفها بِعدّاء عالمي ونوعية ممتازة، وبِإمكان سجاتي الصعود فوق منصّة التتويج في الأولمبياد المقبل.

وكان جمال سجاتي قد تألّق في مسابقة 800م صيف العام الماضي، لمّا أهدى الجزائر فضّية بطولة العالم بِمدينة أوجين الأمريكية، وذهبية ألعاب البحر المتوسط طبعة وهران.

وغطّى ابن ولاية تيارت (24 سنة) سباق بطولة العالم في ظرف 1د و44ثا و52ج، وفاز بِسباق ألعاب البحر المتوسط مُسجّلا توقيت 1د و44ثا و14ج.

وبِخصوص الرّقم القياسي للعدّاء جمال سجاتي في سباق 800، فَيُشير إلى 1د و43ثا و40ج، حطّمه بِالعاصمة الفرنسية باريس في الـ 9 من جوان الماضي، ضمن إطار منافسة الدوري الماسي لِألعاب القوى.

مقالات ذات صلة
عكس مبابي “الجبان”.. بوغبا يدعو العدالة الفرنسية للاقتصاص مِن قاتل نائل

عكس مبابي “الجبان”.. بوغبا يدعو العدالة الفرنسية للاقتصاص مِن قاتل نائل

الجزائر تتسيّد المشهد الإفريقي في الألعاب الشاطئية

الجزائر تتسيّد المشهد الإفريقي في الألعاب الشاطئية

نادي برشلونة يتحرك لخطف الموهبة التركية من ريال مدريد

نادي برشلونة يتحرك لخطف الموهبة التركية من ريال مدريد

نادي الرجاء يعقد اجتماعا حاسما مع وكيل بلايلي

نادي الرجاء يعقد اجتماعا حاسما مع وكيل بلايلي

المدرب الأولمبي يستنجد بِاللاعب بن قدور

المدرب الأولمبي يستنجد بِاللاعب بن قدور

الألعاب العربية.. برنامج اليوم الأول من منافسات دورة كرة القدم

الألعاب العربية.. برنامج اليوم الأول من منافسات دورة كرة القدم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد