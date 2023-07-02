سجاتي يُشعل النّار فوق جليد السويد ويبلغ أولمبياد باريس

أبدع العدّاء الجزائري جمال سجاتي مساء الأحد، وافتكّ تأشيرة خوض الألعاب الأولمبية المُبرمجة بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

جاء ذلك بعد تصدّر العدّاء سجاتي لائحة ترتيب سباق 800م، الخاصّ بِمنافسة الدوري الماسي لِألعاب القوى، نسخة العاصمة السويدية استكهولم.

وغطّى العدّاء سجاتي السّباق في ظرف 1د و44ثا و59ج، وحلّ ثانيا العدّاء الإسباني سول أوردونيز بِتوقيت قدره 1د و44ثا و67ج.

ووفقا للاتحاد الجزائري لِألعاب القوى، فإن توقيت سجاتي المُشار إليه أعلاه منحه تأشيرة خوض أولمبياد 2024.

ويُمكن القول إن الرياضة الجزائرية عزّزت صفوفها بِعدّاء عالمي ونوعية ممتازة، وبِإمكان سجاتي الصعود فوق منصّة التتويج في الأولمبياد المقبل.

وكان جمال سجاتي قد تألّق في مسابقة 800م صيف العام الماضي، لمّا أهدى الجزائر فضّية بطولة العالم بِمدينة أوجين الأمريكية، وذهبية ألعاب البحر المتوسط طبعة وهران.

وغطّى ابن ولاية تيارت (24 سنة) سباق بطولة العالم في ظرف 1د و44ثا و52ج، وفاز بِسباق ألعاب البحر المتوسط مُسجّلا توقيت 1د و44ثا و14ج.

وبِخصوص الرّقم القياسي للعدّاء جمال سجاتي في سباق 800، فَيُشير إلى 1د و43ثا و40ج، حطّمه بِالعاصمة الفرنسية باريس في الـ 9 من جوان الماضي، ضمن إطار منافسة الدوري الماسي لِألعاب القوى.