سجلّ وطني رقمي لسرطان الأطفال والمراهقين في الجزائر

دورات تكوينية لتسهيل التحليل الإحصائي للمشرفين عليه

ينظم المعهد الوطني للصحة العمومية، قريبا، دورة تكوينية للأطباء في عدة مجالات تقنية وعلمية أساسية، أبرزها شرح مبادئ التصنيف الدولي للأمراض (CIM-10) المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة، ويأتي هذا في إطار تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتطوير أدوات الرصد الوبائي.

وقال البروفيسور بوعمرة عبد الرزاق، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، الذي أشرف، نهاية الأسبوع، على افتتاح حصة عمل تقنية مخصصة لمشروع رقمنة سجل سرطان الأطفال، إن الهدف من ذلك تحديث آليات العمل بـالسجل الوطني لسرطان الأطفال والمراهقين (0 – 19 سنة) الذي يعرف اختصارا بـ (RNCEA) يدمج المعطيات مع “سجل أورام الجزائر”، إذ تعتبر هذه الخطوة أساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تحسين الرعاية الصحية ورسم استراتيجيات الوقاية والعلاج.

ويشمل التكوين المشرفين على سجلات السرطان بهدف ضمان دقة المعطيات الطبية والوبائية وتوحيد نماذج الهوية الشخصية والملفات الطبية، وأيضا مجموعة الإعلام الآلي الذين يقومون بتطوير الأنظمة البرمجية التي تضمن رقمنة رقم الملف، رقم التسجيل، وكافة البيانات الاجتماعية والديموغرافية للمرضى.

وأكد في السياق، البروفيسور بوعمرة عبد الرزاق، أن آليات العمل بالسجل الرقمي، يهدف إلى الانتقال الكامل من النظام الورقي إلى النظام الرقمي ولتسهيل متابعة الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة، وتسهيل التحليل الإحصائي في متابعة تطور الأورام وتوزيعها الجغرافي بدقة وسرعة عالية، إضافة إلى دعم البحث العلمي قصد توفير مادة علمية موثوقة ومؤمنة رقميا للباحثين والأطباء في المركز الوطني للصحة العمومية.

ويرى أن هذه الدورات التكوينية، تؤكد التزام المعهد الوطني للصحة العمومية بمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الصحي، بما يخدم مصلحة المريض ويساهم في نجاعة السياسة الصحية الوطنية، بحيث نظمت دورة تسلط الضوء على المنصة الرقمية الجديدة التي طورها خبراء، لتمكين الأطباء من رقمنة شهادات الوفاة وضمان سرعة ودقة انتقال المعلومات الصحية، بحيث يتضمن برنامج التكوين أيضا جانبا تطبيقياً يشمل تمارين جماعية لترميز الأمراض، ومناقشة واقع الوفيات في الجزائر، بما في ذلك وفيات الأمهات والمواليد.