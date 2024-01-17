سجل الحالة المدنية.. 111 مليون استشارة خلال 2023

كشفت وزارة الداخلية، عن اجراء 111 مليون استشارة من قبل 23 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية ضمن التبادل البيني للمعلومات وتسهيل ولوجها لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية.

وأكدت وزارة الداخلية في منشور لها على صفحتها الرسمية أنه في إطار متابعة تقدم مختلف المشاريع القطاعية، عقد الوزير مراد، الاثنين، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالإطارات المركزية للوزارة، خصص لتناول مستوى تقدم مشاريع عصرنة القطاع، وتسطير أولويات العمل لسنة 2024.

واطلع الوزير على أهم ما تم استكماله خلال السنة المنصرمة، لاسيما في المجالات ذات الصلة بتعميم الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين، والتبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية، من خلال تسهيل ولوجها لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية والذي أسفر عن ما يقارب 111 مليون استشارة من قبل 23 قطاع وزاري وهيئة عمومية.

كما تضمن العرض حصيلة لنسق عصرنة أنظمة المعلومات، وكذا وتيرة إنتاج مختلف الوثائق المؤمنة وتعميمها و التي قدرت بما يفوق 7 ملايين وثيقة بيومترية، من بينها

-أكثر من مليون و800 ألف جواز سفر بيومتري؛

-ما يقارب 4 ملايين و300 ألف بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية؛

-وما يفوق مليون رخصة سياقة بيومترية.

كما وجه الوزير المصالح التابعة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف لتركيز جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن، سيما بإدراج مزيد من التسهيلات للإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد، فضلا على تعزيز إدراج #التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية واضفاء فعالية و #شفافية أكبر على نظم التسيير، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى.