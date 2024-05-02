سجل ثنائية أمام الخليج.. رونالدو يعادل حصيلة موسمه الأخير مع ريال مدريد

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رصيده من الأهداف مع النصر السعودي خلال هذا الموسم، إلى 44 هدفا، ليعادل بذلك حصيلة موسمه الأخير في مدريد.

وسجل رونالدو، ثنائية في شباك الخليج، ليقود بهما فريقه للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبثنائية الخليج، تمكن رونالدو من معادلة حصيلته التهديفية في موسمه الأخير مع ريال مدريد الإسباني 2017ـ2018، الذي شَهِد إحرازه 44 هدفا.

وبلغ عدد أهداف رونالدو منذ بداية الموسم الجاري إلى 44 هدفا، في 45 مباراة بجميع المسابقات.

الأسطورة #كريستيانو_رونالدو

مع #النصر هذا الموسم في جميع المسابقات • لعب 45 مباراة 👕

• سجل 44 هدف ⚽️

• صنع 12 هدف 🅰️

• ساهم في 56 هدف – هداف البطولة العربية 🥇

– حقق البطولة العربية 🏆

– اكثر من سجل في دوري روشن 🥇

– اكثر من ساهم في دوري روشن 🥇

– ثاني اكثر من صنع في… pic.twitter.com/7egBpHNiyl — مسفر بن عبدالعزيز (@msferab88) May 2, 2024

وفي موسمه الأخير مع ريال مدريد أحرز رونالدو 44 هدفًا: 26 هدفًا في الليغا، و15 في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس العالم للأندية، إضافة إلى هدف في كأس السوبر المحلي.

🟡 كريستيانو #رونالدو يصل إلى 44 هدف في موسم واحد للمرة الثامنة في مسيرته 7⃣ مرات مع #ريال_مدريد

1⃣ مرة مع #النصر 🆕#النصر_الخليج pic.twitter.com/w4vah4Qx5n — مايسترو الدوري السعودي (@SPLMaestro) May 1, 2024

وافتتح رونالدو الموسم الجاري مع النصر بإحراز 6 أهداف في كأس الملك سلمان للأندية العربية، ثم سجل 29 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، و6 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن.

وتغلب النصر على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضرب موعدا في النهائي مع الهلال، الذي تأهل على حساب اتحاد جدة.