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رياضة

سجل ثنائية أمام الخليج.. رونالدو يعادل حصيلة موسمه الأخير مع ريال مدريد

عمر سلامي
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سجل ثنائية أمام الخليج.. رونالدو يعادل حصيلة موسمه الأخير مع ريال مدريد
ح.م
كريستيانو رونالدو

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رصيده من الأهداف مع النصر السعودي خلال هذا الموسم، إلى 44 هدفا، ليعادل بذلك حصيلة موسمه الأخير في مدريد.

وسجل رونالدو، ثنائية في شباك الخليج، ليقود بهما فريقه للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبثنائية الخليج، تمكن رونالدو من معادلة حصيلته التهديفية في موسمه الأخير مع ريال مدريد الإسباني 2017ـ2018، الذي شَهِد إحرازه 44 هدفا.

وبلغ عدد أهداف رونالدو منذ بداية الموسم الجاري إلى 44 هدفا، في 45 مباراة بجميع المسابقات.

وفي موسمه الأخير مع ريال مدريد أحرز رونالدو 44 هدفًا: 26 هدفًا في الليغا، و15 في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس العالم للأندية، إضافة إلى هدف في كأس السوبر المحلي.

وافتتح رونالدو الموسم الجاري مع النصر بإحراز 6 أهداف في كأس الملك سلمان للأندية العربية، ثم سجل 29 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، و6 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن.

وتغلب النصر على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضرب موعدا في النهائي مع الهلال، الذي تأهل على حساب اتحاد جدة.

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