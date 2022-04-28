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سجناء اكديم ايزيك: لجنة مناهضة التعذيب الأممية تصدر لائحة ضد المغرب

الشروق أونلاين
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سجناء اكديم ايزيك: لجنة مناهضة التعذيب الأممية تصدر لائحة ضد المغرب
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أعربت جمعيتان للتضامن مع القضية الصحراوية، عن ارتياحهما، لقرار اللجنة الأممية المناهضة للتعذيب، المتعلق بادانة المغرب بسبب تعذيب وسوء معاملة السجين الصحراوي لمجموعة اكديم ازيك، محمد بوريال، مؤكدين أن اطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين يعد قرارا لا مناص منه.

واعربت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا ورابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين في بيان مشترك، عن ارتياحهما “لقرار اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بجنيف بخصوص السجين السياسي لمجموعة اكديم ازيك”.

و أوضح ذات البيان ان “اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب، تعرب من خلال هذا القرار عن ادانتها للمملكة المغربية لممارسة التعذيب على محمد بوريال الذي تم توقيفه في 8 نوفمبر 2010 الذي صادف يوم تفكيك مخيم الاحتجاج السلمي لكديم ازيك في ضاحية العيون بالصحراء الغربية والحكم عليه بعد محاكمتين غير عادلتين اولاها كانت امام محكمة عسكرية في سنة 2013 وتم تاكيد الحكم في الاستئناف في سنة 2017 ب30 سنة سجنا نافذا”.

وأضاف ذات المصدر ان هذه “المرة الثالثة التي تدين فيها هذه الهيئة الاممية, المغرب” مشيرا الى ان “القرار الاول كان يخص نعامة اسفاري التي تعد هي الاخرى من سجناء مجموعة اكديم ازيك, و الثاني يخص عمر ندور في 19 نوفمبر 2021”.

كما ذكر البيان انه منذ توقيف سجناء اكديم ازيك “لم تتوقف جمعيات التضامن عن التنديد بظروف سجن الموقوفين و المحاكمات غير العادلة في سنة 2013 والمحاكمات العسكرية والاستئناف في سنة 2017 التي افضت الى الحكم على السجناء بأحكام تتراوح ما بين 20 سنة والسجن المؤبد”.

وأضافت ذات الجمعيتين ان هذا الادانات تمت “على اساس اعترافات تمت تحت التعذيب و هو ما لا يعتبره القانون الدولي دليلا”.

وتابع ذات المصدر ان “الهيئة الاممية تدين عبر هذه القرارات اعمال التعذيب التي يمارسها المغرب وذلك منذ سنة 2016 وبالتالي فهي تؤكد عدم قبول هذه الاحكام و ان اطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين منذ 12 سنة اصبح امرا حتميا”.

كما أشارت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا و رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين الى ان “السجينين حسن داح و زاوي الحسين قد شنا مرة اخرى اضرابا عن الطعام في الفاتح ابريل الجاري للمطالبة بحقوقهما في التحويل و تقريبهما من عائلتهما و هو ما دأبا على المطالبة به منذ سنة 2017, تاريخ انتهاء اطوار الاستئناف”.

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التعليقات
0
  • بدون اسم

    ادن هم يقبضون تحت الطاولة . . من شبه اباه فما ظلم

    0
  • alñutanabi

    هده زله لسان أن تدعو ه بالاقلبم الجنوبي أو الصحراء المغربيه . نفاق سياسي . هو موقف الجزائر ولا شأن له بالمبادئ و المواقف الثابته ؟ فقط علبنا أنتظار أنقشاع الستار

    -3
  • بدون اسم

    ياله من مرض اصابك.
    ندعوا لك بالشفاء العاجل وما ذلك على الله بعسير.

    4
  • Monim

    Alllah ichafik a soloDz

    3
  • Solo

    ردك بشأني دليل ألمك مني

    1
  • بدون اسم

    والشعب الصحراوي اخوة مظلومين

    -5
  • ahmed ouajda

    باسم الله الرحمان الرحيم
    المغرب والجزائر بلدان مسلمان ونحب اخواننا الجزائريين والمغربيين على السواء هناك اعداء يحاولين التفرقة بين الشعبين العريقين المسلمين الجزائر والمغرب لاغراضهم الدنيئة اللهم وحد هادين البلدين الشقيقين ياااااااارب احب الجزائر والمغرب

    0
  • القمري

    بل يضحكنا حتى تؤلمنا بطوننا

    2
  • القمري

    عالج نفسك يا هذا فحالتك وصلت الى حالة الخطر وهي الهستيرا وهي اقصى حالات التازم و الشعرة التي تفصلك عن الجنون بشكل رسمي اللهم قد بلغت

    -2
  • SoloDZ

    ذلك جزاء المعتدي وهو اقل شيء ينتظركم في مسيرتهم الحمراء لتحرير بلادهم

    -1
  • نفاق

    بارك الله الاخ صولو
    لقد كفيت ووفيت ..و الاعداء ابكيت

    -1
  • صهيب

    مادمت في فرنسا فلم تطالب بحقوقك في الجزائر؟ ابحث عنها عند هولاند او ساركوزي او لوبان اليسوا سياسيي بلدك فرنسا؟

    4
  • Solo

    حضور غير رسمي للسياحة وقبض تحت الطاولة اما موقف الدولتان الرسمي فأنت تعرفه هعهع

    -2
  • العباسي

    اكيد تدخل اللوبي اليهودي الصهيوني و دولار الخليج حلفاء المنفخ ياتي ب حفيذ ارئيس النيجيري النار تجيب الرماد ليس ابن رئيس نيجيريا من سيوقف الصحراويين باستقلال بلدهم او سيسكت بان كيمون ان المخرب بلد محتل

    -2
  • علي بابا

    وبحضور ممثل عن نيجيريا ( ابن الئيس ) و ممثل عن جنوب ايفريقيا ( بنت الئيس ) تخمم تحماق

    2
  • العباسي

    على ما نشاهد و نسمع المخرب لن يحركو له شعره الصحراويين و الاتحاد الافريقي والكل رفض كرونس مونتنا في الداخله ونجح الباندي واقيمه في الداخله المحتله ما تفهم والو

    0
  • MassinissaDZ

    اكبر ضربة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية تتمثل وتتجسد في ملايين الألغام المزروعة من طرف الإحتلال المغربي على حواف الجدار الامني الجبان المرعوب من هجمات جيش التحرير الصحراوي جدر جبان لا شرعي وعنصري يُقسم الصحراء الغربية إلى قسمين اثنين ويحاصر المدن الصحراوي في المناطق المحتلة بألغامه لأنه جدار يتفرع منه جدران اخرى كلها تحيط بها ملايين الألغام المضادة للبشر والتي تخلف سنويا عديد الضحايا في صفوف الشعب الصحراوي هذه اكبر ضربة واعنفها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المُحتلة من طرف النظام المغربي

    -5
  • ابو الهدى

    ربما عناصر اكدميزيك مخطؤون بحكم انهم تسببوا في وفاة 11 عنصر امني بعد ذبحهم. لو حدث ذلك عندنا في الجزائر لتم تقطيعهم . و ماذا عن حقوقنا نحن حتى نتشدق عن حقوق الصحراويين, فليرجعوا لبلدهم و ينخرطوا في العمل السياسي مع اخوانهم في الجنوب. لفرط يكرط

    7
  • SoloDZ

    فلا اوهام في كلامنا ولا خزعبلات والذي هو سلبي ننتقده وباسمه كان فعلا او سياسة او شخصا بكل صراحة والجزائر رائدة في حرية التعبير عربيا وافريقيا وما هو حقيقي وواقعي نقوله ايضا بفخر وبمسؤولية وهذا ما يفتقد اليه المتأزمون نفسيا بالجوار الغربي وهنا سؤال بقي يطرح نفسه بشدة وهو لماذا فقط هذا الجوار وحده من لديه عقدة نفسية من الجزائر دون غيره من جيرانها جعلته مسخرة امام العالم بسبب ما ينتج عن ازمته هذه من عشوائيات تارة يتوهمون انفسهم انهم نحن وتارة اخرى يجثون على ركابهم يتوسلوننا الرأفة بهم وببلادهم ؟!

    -6
  • SoloDZ

    وعلى الصعيد الامني فمن الدولة التي يمكنها ان تتصدى لمجموعات ارهابية كثيرة ومتنوعة خاصة وأن مفرختها الاكبر في العالم تقع بجوار الجزائر اين يُفرخ الحشيش كأول منتج له في العالم كذلك ومن الدولة التي بمقدورها ان تسيطر على حدود سبعة دول جارة ومن الدولة التي تمسك بزمام امور ملفات المنطقة كلها الامنية وما اكثرها منها من حُلت بجهد جهيد ومنها ما هو في طريق الحل اذن عندما نقول قوة اقليمية فهذا ليس من منطلق وهمي نخفف به عذابنا النفسي لأننا نتعقد لدرجة الازمة من قوة اقليمية حقيقية كما يفعل جارنا غربا تجاهنا

    -4
  • SoloDZ

    سيقول البعض انه كلام مبالغ فيه ولكن هذا غير صحيح فمن يضاهي الجزائر في المنطقة ؟ ولا دولة مهما حاولت ان تنفخ نفسها بالأوهام والخيال وما شابه الناتج عن ازمتهم النفسية تجاه الجزائر ومن يضاهي الجزائر في افريقيا كلها عدى جنوب افريقيا ؟ طبعا مع النقائص المسجلة والتأخر والمشاكل.. الخ الجزائر قوة اقليمية وقارية وستبقى فعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مثلا هل يحرق جزائري واحد الى اي دولة مغاربية او افريقية باحثا عن الخبز كما يفعل المراركة والافارقة وغيرهم من الذي هم موجودين في بلادنا بعشرات الآلاف؟ ابداً

    -4
  • SoloDZ

    واستقلت الجزائر واستقل بفضل جهادها الاسطوري وتضحيات شعبها الجبارة استقل جوارها برمته وكذلك عمقها الافريقي واصبحت الجزائر لاحقا القوة الإقليمية المتزعمة دون منازع جهويا والرائدة قاريا وارتفع هذا المستوى اقتصاديا واجتماعيا اكثر مؤخرا وهذا ما يُفسر الهستيرية الجنونية المثيرة للشفقة وكذلك الطرق المسخبثة المفضوحة التي ينتهجها المروك من خلال صاحبه وساسته ورعيته..الخ في طلبهم المكرر اعادة فتح الحدود خاصة لما يتمعنون في الارقام ارقام الخسائر على دويلتهم بغلق الحدود وارقام الفوائد التي تعود عليهم بفتحها

    -3
  • SoloDZ

    15 بلدا على رأسهم تونس والمملكة المغربية هذه الاخيرة كان لديها في نفس الفترة شيء يسمى جيش التحرير (...) ولكن تحرير المغرب العربي الامازيغي الاسلامي حربه الطاحنة دارت رحاها في المغرب الاوسط الكبير وثمنها دفعه شعب هذا البلد المجاهد البطل بمشاركة بعض التوانسة والمغاربة ممن هم من اصول جزائرية وبدعم تونسي ليبي مصري وغيرهم ولكن عرفت حرب التحرير الجزائرية عقدة الضعفاء والجبناء والعملاء النفسية عرفت ايضا خيانة من قِبل المغرب الصغير وحادثة الطائرة والضرائب المفروضة ووو تذكرنا بخيانتهم للامير عبد القادر

    -2
  • SoloDZ

    إلا ويستغلون اسم دويلتهم ويجرون الكلام الى ان يصلوا لمطلبهم المثير للشفقة والمتمثل في رفع الحصار الجزائري على المملكة والمفروض عليهم بشكل غير معلن بغلق الحدود البرية وفي ذكرى يوم النصر الجزائري المجيد على الاستعمار الفرنسي نصرٌ كان تتويجا لحرب تحريرية شعبية بطولية اسطورية تاريخية مدرسة لأحرار العالم دفعت فيها الجزائر 1.5 مليون شهيد ومثلما قال احد الشهداء من الحي الذي اقطن (عندما نموت من اجل الجزائر فسوف لن نكون فعلا ميتين) هي حربُ تحرير رجولية قل نظيرها في التاريخ كان لها الفضل والسبب في استقلال

    -2
  • SoloDZ

    ولم يقتصر بكاء المراركة فتح الحدود مع الجارة الشرقية على مُولاهم فحسب بل حتى هم انفسهم من خلال حكومتهم وساستهم وجمعيات المجتمع المدني و خاصة إعلامهم .. الخ دون استثناء لا تمر فرصة ذات صلة بالموضوع ومن دون فرصة إلا وقاموا بتقديم هذا الطلب على طريقتهم المُذلة المُهينة الرخيسة وهناك ايضا حتى طرق اخرى يقومون بها تصب في نفس المطلب المُلِحْ لكن في صورة الاصطياد في المياه العكرة فمثلا عندما يرسل الرئيس الجزائري بوتفليقة برقية لمول المغريب او ان يذكر دويلتهم في سياق خطاب يهم ذكرى تاريخية وطنية جزائرية

    -6
  • SoloDZ

    ثم وبقية خطاباته يلقيها في شكل رسائلٍ عبيده في اجتماعات وندوات وما شابه وكذلك من خلال كلابه في الاعلام المخزني الهاو ولا تخلوا خطاباته المناسباتية وفي غير مناسبة من البكاء والترجي والاستجداء والتسول والتوسل من اجل فتح الحدود البرية والتي تسبب في غلقها والده لما فرض تأشيرة الدخول للمشيخة التيلندية على اسياده الجزائريين فردت الجزائر بغلق الحدود مما انعكس سلبا بشكل تراجيدي دراماتكي كارثي على شرق المملكة وهذا الواقع رسمه بهذا الوصف سكان الجهة الشرقية للمملكة مؤخرا لما زارهم BAN KI RAN في اطار حملته

    -3
  • SoloDZ

    وبلغ به مرضه الى درجة ان ابعده عن مسؤوليته حيث أنه ومع جهد بسيط يقوم به داخل مملكته او خارجها إلا ويتبع ذلك بعطلة طويلة اسبوع عمل مقابل شهرين عطلة واظن انه بعد زيارته الفاشلة لروسيا اخذ عطلة في بلد اوروبي لفترة غير معلنة أما العاهة الثالثة فتكمن في مستواه السياسي المراهق وتخلفه الفكري المُقزز لما يقوم بوصف الجارة الشرقية للمسخرة العلوية بالشقيق والعدو في جملة واحدة مما ما يجيء في خطاباته الموسمية التي تقلصت الى خطاب واحد في السنة بسبب مرضه المثير للشفقة واللهم لا شماتة فلست مروكي لأتشفى في الغير

    -5
  • SoloDZ

    مول المروك والمراركة محمد السادس المريض بثلاثة عاهات مستديمة مثيرة للشفقة واحدة نفسية تتمثل في أزمة حادَة تجاه الجارة الشرقية لمملكته ونشعر بذلك عندما يحاول يائسا بائسا تسمية مملكته بما تتصف به الجزائر مثلا لقب الدولة الصاعدة والتي لم يقدر على اخفاء غيضه وحسده منها ودويلته مجرد ضيعة للاجانب والعاهة الثانية بدنية تجسدت في عدم قدرته على تلاوة خطاباته إلا بشق الأنفس ويظهر ذلك بوضوح من خلال طريقة تنفسه العسيرة والحركات المجنونة التي يقوم بها بوجهه الوردي المنتفخ وارتباكه الهستيري الملاحظ في ارتعاشه

    -6

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