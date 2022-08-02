سجن ابن إعلامي مصري شهير في قضية مخدرات

أوقفت أجهزة الأمن المصرية، نجل الإعلامي المصري الشهير، توفيق عكاشة، وبحوزته كمية من المخدرات، ليتم إحالته إلى المحاكمة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فقد أكدت المصادر الأمنية، الثلاثاء، القبض على المتهم، إبراهيم توفيق عكاشة، منذ عدة أيام بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام بالعاصمة القاهرة، وبحوزته المخدرات بقصد التعاطي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم مع فتاة أثناء تفتيشه بكمين بدائرة قسم شرطة النهضة، وتم ضبطه بكمية من مخدرات “الحشيش والبودرة والهيروين”، وفقا لموقع “أخبار اليوم” الحكومي المصري.

وحددت محكمة الاستئناف، جلسة 13 أوت، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم وفتاة أخرى، في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير مستندات رسمية، حسب المصدر ذاته.

من جانبه قال الإعلامي توفيق عكاشة، أنه تلقى اتصالا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة، مضيفا أن المستشار مرتضى منصور، الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي الزمالك، سيتولى الدفاع عن نجله، وفقا لتصريحاته لـ”مصراوي”.