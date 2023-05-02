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جواهر

سجن امرأة بسبب مكالمات متكررة لخدمات الطوارئ دون سبب

جواهر الشروق
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سجن امرأة بسبب مكالمات متكررة لخدمات الطوارئ دون سبب
أرشيف
تعبيرية

حكمت محكمة بريطانية بالسجن على امرأة قامت بالاتصال بالشرطة نحو 40 مرة على مدار ساعتين كاملتين دون أي سبب يذكر.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد اعترفت، البالغة من العمر 48 عاما، أنها اتصلت بخدمة الطوارئ في ويست يوركشاير عشرات المرات دون سبب.

وقضت المحكمة بسجن سارة 12 أسبوعا ودفع تكاليف المحكمة التي تقدر بـ 85 جنيها استرلينيا، ورسوما إضافية للجهة التي أزعجتها.

وقال أحد أفراد شرطة ويست يوركشاير: “إن مثل هؤلاء المتصلين الذين يسيئون استخدام هذه الخدمات يمكن أن يؤخرنا في الاستجابة لحالات الطوارئ الحقيقية”.

وأضاف: “يعتبر هذا إضاعة مستمرة لوقت الشرطة، وسنتخذ الاجراءات حيثما كان المتصل”، وفق موقع “بي بي سي” البريطاني.

وبعد هذه الحادثة، أطلقت الشرطة حملة تحثفيها الجمهور على استخدام أرقام الطوارئ بشكل مناسب وعند الضرورة فقط، واستعمال خيارات الاتصال الأخرى في المواقف غير الطارئة عبر الإنترنت.

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