سجن رجل صفع زوجته خلال بث مباشر على تيك توك

قضت محكمة إسبانية بسجن رجل صفع زوجته خلال بث مباشر على تيك توك بالرغم من أن الضحية رفضت تقديم شكوى للشرطة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في اسبانيا، الرجل وهويصفع المرأةعلى وجهها بشدة لدرجة أن رأسها بدأ يترجف وأخذت تبكي.

ووجدت محكمة في مدينة سوريا (Castilla y León) أن الرجل مذنب بارتكاب أعمال عنف ضد امرأة، ومنعته من الاقتراب من زوجته أو التواصل معها لمدة ثلاث سنوات، ومن الحصول على سلاح خلال تلك الفترة.

وقضت المحكمة بأن “المدعى عليه اعتدى على زوجته علنا أمام آلاف الأشخاص” وأضافت”ليست هناك حاجة لشكوى من الضحية في جرائم العنف ضد المرأة، يجب معاقبة هؤلاء بمجرد أن يتضح أنهم ارتكبوا هذا التجاوز”.

وأوضحت المحكمة أن بث الصفعة على الهواء مباشرة كاف لكي تتدخل السلطات وتحمي الضحية.

وكانت المرأة قد رفضت توجيه اتهامات إلى زوجها، كما رفضت اتخاذ موقف ضده أثناء المحاكمة، لكن المحكمة قالت إن الشرطة استدعت من قبل إلى منزل الزوجين بسبب “الخلافات بين المتهم وزوجته” التي أثبتت استمرار سوء المعاملة.

يُذكر أن الحكومات الإسبانية المتعاقبة على اليمين واليسار جعلت من مكافحة العنف المنزلي أولوية بهدف حماية المرأة من التسلط.

كما وافق البرلمان في عام 2004 بأغلبية ساحقة على أول قانون في أوروبا لقمع العنف القائم على النوع الاجتماعي على وجه التحديد، وفق موقع “spainenglish”.

وأُنشأت محاكم خاصة وقدمت مساعدة قانونية مجانية للضحايا، ووضع خطساخن مجاني لهذا الغرض.