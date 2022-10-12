سجن سفير مغربي بعد اتهامه بسرقة أموال الفقراء في مدغشقر

قضت محكمة مغربية بعقوبة السجن لمدة عامين، على سفير المملكة السابق في مدغشقر، بعد اتهامه باختلاس تبرّعات تضامنية.

وحسب ما نقلته صحيفة “فرانس إينفو”، فقد اتّهم السفير محمد عمار بتحويل مبالغ مالية بقيمة 600 ألف يورو، كان موجّهة سنة 2016 لتمويل تبرّعات غذائية لفائدة الفقراء في مدغشقر.

واكتشفت بعثة تفتيش أرسلت إلى عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو، عدّة ثغرات عند مراجعة الحسابات. حيث وجد المفتشون فواتير وتحويلات مشبوهة للأموال، تضيف الصحيفة.

المخابرات الإسبانية تكتشف خليّة تجسّس بقنصلية المغرب في مدريد

وفي 10 أكتوبر 2022، ذكرت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية، أن جهات قضائية في البلاد رفضت منح الجنسية لرعية مغربي لتورّطه في قضية تجسّس لفائدة المخابرات المغربية.

وتعود قضية التجسّس إلى ما قبل فترة تفشّي وباء كورونا في العالم، حيث تمكّنت المخابرات الإسبانية من اكتشاف أمر المتّهم، وهو وكيل قنصلي مغربي جنّدته الرباط لأغراض مشبوهة.

وتوصّلت المخابرات الإسبانية إلى وجود تعاون وثيق للمتورّط الذي أشارت له الصحيفة باسم “دون غابرييل”، مع المخابرات المغربية، منذ وصوله إلى إسبانيا في عام 2016.

بالمقابل، ينفي المتّهم ضلوعه في أي تعاون مع المخابرات المغربية، مؤكدا أن عمله في القنصلية المغربية يقتصر على إدارة الجوازات.