سجن 31 مشجعا “تونسيا” بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في تونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 31 شابًا من مشجعي نادي الترجي الرياضي، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بأحداث العنف التي شهدها ملعب حمادي العقريي السبت الماضي أثناء مقابلة الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أحالت الجمعة بحالة إيقاف 58 شابًا من جماهير الترجي على أنظار قاضي التحقيق وذلك من أجل جملة من التهم الجنائية.

وجاءت التهم على غرار تكوين وفاق بغية الاعتداء على الأشخاص والإضرار عمدًا بالأملاك العامة والخاصة والسرقة أثناء حريق، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته، واقتحام ملعب المباراة.

وفي نفس السياق، قدم مسؤولو الترجي التونسي، مرافعة لعرض موقف النادي أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” التي يترأسها الجنوب إفريقي ريمون هاك، بواسطة تقنية الزوم، بشأن أحداث العنف التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل الجزائري بدوري الأبطال، والتي انتهت بنتيجة (1-1).

وقدم “التوانسة” تبريرات الترجي في ملف مباراته أمام شبيبة القبائل في انتظار قرار لجنة الانضباط الذي سيصدر في الساعات القادمة أي قبل لقاء نصف النهائي أمام الأهلي المصري.