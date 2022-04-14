سجن 4 أشخاص بالعاصمة بتهمة ابعاد قاصرتين من ولاية داخلية

أدانت محكمة سيدي امحمد 4 أشخاص بـالسجن النافذ لمدة 5 سنوات بتهمة ابعاد فتاتين قاصرتين، من ولاية داخلية إلى الجزائر العاصمة وتحريضهم على فساد الأخلاق.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد أوقفت مصالح أمن المقاطعة الادارية سيدي أمحمد يوم الاثنين 11 أفريل 2022، 4 أشخاص، قاموا بإبعاد فتاتين قاصرتين غير مميزتين، من ولاية داخلية إلى الجزائر العاصمة، تبلغان من العمر 10 و13 سنة، بغرض تحريضهما على فساد الاخلاق والمتبوع بمحاولة الاغتصاب والمراودة داخل مرفق عام.

وأكد المصدر ذاته أنه تم تقديم المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أين تم إدانة كل واحد منهم بـ 5 سنوات حبس نافذ و50000 دج غرامة نافذة مع الإيداع، عن تهمة تحريض قاصر على فساد الأخلاق وجنحة إبعاد قاصر.