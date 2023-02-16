سجن 7 أشخاص في قضية مقتل المحامي جمال الدين شاوي بسكيكدة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عزابة بولاية سكيكدة، الخميس، بإيداع 7 متهمين الحبس المؤقت، في قضية مقتل المحامي جمال الدين شاوي، نهاية شهر جانفي الماضي.

وجاء القرار بعد الاستماع لعدة مشتبه بهم في القضية من قبل المحكمة.

ويوم 31 جانفي 2023، أصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة، بيانا حول حادثة قتل المحامي والرئيس السابق لبلدية السبت في ولاية سكيكدة شاوي جمال الدين.

وحسب بيان النيابة العامة، فقد قُتل الضحية عن طريق طلقة نارية في الرأس، حيث عُثر على جثته يوم 30 جانفي، بجانب الطريق السيّار بقرية التوميات.

وجاء في البيان:

تمّ العثور على جثة لشخص من جنس ذكر.. ليتبيّن أنها تعود للمدعو شاوي جمال الدين الذي كان محلّ بلاغ بالاختفاء (منذ 21 جانفي 2023). واتّضح أنه تعرّض إلى طلقة نارية على مستوى الرأس، أما باقي الجسد فلا توجد عليه أي آثار للعنف.

وأكدت النيابة العامة في ذات البيان، أن التحقيق الابتدائي في القضية، لا يزال مستمرّا تحت إشرافها، “إلى غاية الكشف عن الجناة”.

العثور على جثة المحامي جمال الدين الشاوي المفقود منذ أيام

ويوم 30 جانفي تم العثور على جثة المحامي جمال الدين شاوي، المختفي منذ أيام وذلك بمنطقة التوميات بولاية سكيكدة.

وحسب بيان للحماية المدنية فقد تم توقيف عملية البحث عن المفقود بولاية سكيكدة بعد العثور على جثته بمنطقة التوميات بلدية الحروش ولاية سكيكدة.

والسبت، استأنفت وحدات الحماية المدنية التابعة لـ 4 ولايات، السبت، عملية البحث عن شخص مفقود بولاية سكيكدة.

وأفادت الحماية المدنية بأن العملية تتم بالاستعانة بـ 131 عون بمختلف الرتب و08 كلاب مدربة وفرق البحث و الإنقاذ في الاماكن الوعرة GRIMP، فرق الغطس.

وأكد بيان الحماية أنه تم رسم خطة عمل لنهار السبت بمركز القيادة العملي الذي تم تنصيبه على مستوى بلدية السبت تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة.

سكيكدة: فرق من 4 ولايات تشارك في البحث عن جمال الدين الشاوي

ويوم 27 جانفي 2023،باشرت وحدات الحماية المدنية التابعة لـ 4 ولايات،عملية البحث عن شخص مفقود بولاية سكيكدة، دون الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بالمحامي جمال الدين شاوي المختفي بنفس المنطقة.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” انطلاق عملية البحث عن شخص مفقود بسكيكدة، بالمكان المسمى بوطيب بلدية السبت دائرة عزابة.

ودعمت المديرية العامة للحماية المدنية فرق البحث بكل من مديرية الحماية المدنية لولاية ، قالمة، عنابة، قسنطينة بالإضافة إلى 08 كلاب مدربة للفرق السينوتقنية.

العملية تجري تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة ومشاركة مصالح الدرك الوطني ومواطني المنطقة والجمعيات، حيث تم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة عملية البحث. تؤكد الحماية في منشورها.

وتداولت صفحات فيسبوكية خبر الإختفاء الغامض لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت بدائرة عزابة المجمدة مهامه منذ تاريخ 23 مارس لسنة 2022، وهو كذلك محامي لدى مجلس قضاء سكيكدة.

وحسب مراسل الشروق بالولاية، فقد اختفى رئيس بلدية السبت جمال الدين شاوي عن الأنظار منذ مساء السبت الماضي، ليحاول أهله التواصل معه ليلا لكن هاتفه كان مغلقا.