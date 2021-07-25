سجينان بالشلف ومستغانم ينجحان في البكالوريا بمعدل 17/20

نسبة النجاح لدى المساجين بلغت 45 بالمائة

أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية دورة جوان 2021، والتي بلغت 45 بالمئة، حيث نجح قرابة 2000 سجين في الاختبار.

وحسب بيان للوزارة فقد “تم تسجيل هذه السنة 4344 محبوسا ممتحنا في شهادة البكالوريا، بزيادة تفوق 35,87% مقارنة بدورة 2020، منهم 4253 رجال، و91 نساء، موزعين على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية”.

وقد سجل أكبر عدد من الناجحين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل المنيعة بـ 187 ناجحا. وبالنسبة لأعلى معدل لفئة الرجال، فلقد تم تسجيله بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل الشلف بـمعدل 17,21، أما بالنسبة للنساء، فلقد سجل أحسن معدل بمؤسسة إعادة التربية عين تادلس مستغانم بـ 16,75.

وأوضحت أن مجموع عدد الناجحين بلغ 1983 ناجحا بنسبة قدرت بـ%45,65. منهم 1927 ناجحا من فئة الرجال بنسبة 45,31 % و56 ناجحة من فئة النساء بنسبة 61,54 %، مشيرة إلى إرتفاع عدد الناجحين بـ 554 ناجحا مقارنة بدورة 2020.