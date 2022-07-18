سجين بتازولت يتحصل على معدل 18.13 في البكالوريا

تحصل سجين بمؤسسة إعادة التأهيل تازولت بباتنة على معدل 18.13 في شهادة البكالوريا.

وأوضح بيان لوزارة العدل أنه تم تسجيل أكبر عدد من الناجحين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل الأغواط بـ 245 ناجحا، وبالنسبة لأحسن معدل لفئة الرجال فقد تم تسجيله بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تازولت(باتنة) بـمعدل 18.13، أما بالنسبة لفئة النساء فقد سجل أحسن معدل بمؤسسة الوقاية أولاد ميمون (تلمسان)بـ 16.90.

كما أشارت إلى أنه تم تسجيل هذه السنة 5111 محبوس ممتحن في شهادة البكالوريا، بزيادة تفوق 17.65% مقارنة بدورة 2021، منهم 4984 رجال، و 127 نساء، موزعين على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، وكانت النتائج وفق مايلي:

مجموع الناجحين: 2176 ناجحا بنسبة قدرت بـ 42.57% منهم 2101 ناجحا من فئة الرجال بنسبة 42.15% و75 ناجحة من فئة النساء بنسبة 59.06% .

أما بالنسبة لعدد المحبوسين الناجحين حسب التقدير فهو كما يلي:

– تقدير إمتياز: 01 محبوس.

– تقدير جيد جدا: 09 محبوسين.

– تقدير جيد: 83 محبوس.

– تقدير قريب من الجيد: 564 محبوس.

– تقدير مقبول: 1519 محبوس.