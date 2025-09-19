سجّل يا تاريخ.. زيدان و19 سبتمبر وما أدراك ما 19 سبتمبر

جاء الإعلان عن التحاق حارس مرمى كرة القدم لوكا زيدان بِصفوف “محاربي الصحراء”، في يوم مميّز لدى الجزائريين.

ورسّمت “الفيفا” تاريخ الـ 19 من سبتمبر 2025 موعدا، لِاستلام لوكا زيدان الجنسية الرياضية الجزائرية، بعدما كان يحمل الفرنسية.

وفي الـ 19 من سبتمبر 1958، أعلن جيش التحرير الوطني وجناحه السياسي جبهة التحرير، عن ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقّتة، التي عبّدت الطريق لاحقا نحو استعادة بلادنا لِاستقلالها وسيادتها، وتحطيمها لِأغلال الاستعمار الفرنسي النّذل.

صحيح أنه يُصعب تقبّل أن لوكا زيدان ملمّ بِأسرار التاريخ السياسي لِجزائر العصر الحديث، لكن يُصعب في آنٍ واحدٍ تقبّل أن خلية الإعلام التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري وراء اختيار هذا الموعد.. هيهات ثم هيهات ثم هيهات!

ويجدر تذكير الغافلين، أن اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ما عادت تُختزل في تراكل صبياني لِجلدٍ منفوخٍ، وصيحات “فارغين شغل” في المدرجات، أو مواقع التواصل الاجتماعي.