-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سجّل يا تاريخ.. زيدان و19 سبتمبر وما أدراك ما 19 سبتمبر

علي بهلولي
  • 191
  • 0
سجّل يا تاريخ.. زيدان و19 سبتمبر وما أدراك ما 19 سبتمبر
ح.م
لوكا زيدان ووالده زين الدين زيدان.

جاء الإعلان عن التحاق حارس مرمى كرة القدم لوكا زيدان بِصفوف “محاربي الصحراء”، في يوم مميّز لدى الجزائريين.

ورسّمت “الفيفا” تاريخ الـ 19 من سبتمبر 2025 موعدا، لِاستلام لوكا زيدان الجنسية الرياضية الجزائرية، بعدما كان يحمل الفرنسية.

وفي الـ 19 من سبتمبر 1958، أعلن جيش التحرير الوطني وجناحه السياسي جبهة التحرير، عن ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقّتة، التي عبّدت الطريق لاحقا نحو استعادة بلادنا لِاستقلالها وسيادتها، وتحطيمها لِأغلال الاستعمار الفرنسي النّذل.

صحيح أنه يُصعب تقبّل أن لوكا زيدان ملمّ بِأسرار التاريخ السياسي لِجزائر العصر الحديث، لكن يُصعب في آنٍ واحدٍ تقبّل أن خلية الإعلام التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري وراء اختيار هذا الموعد.. هيهات ثم هيهات ثم هيهات!

ويجدر تذكير الغافلين، أن اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ما عادت تُختزل في تراكل صبياني لِجلدٍ منفوخٍ، وصيحات “فارغين شغل” في المدرجات، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة
نجل زيدان يلتحق بـ “محاربي الصحراء”

نجل زيدان يلتحق بـ “محاربي الصحراء”

منتخب جنوب إفريقيا مهدد بخصم 3 نقاط من رصيده

منتخب جنوب إفريقيا مهدد بخصم 3 نقاط من رصيده

رامي بن سبعيني هدافا أمام جوفنتوس (فيديو)

رامي بن سبعيني هدافا أمام جوفنتوس (فيديو)

شايبي يتألق في فوز فريقه فرانكفورت على غالاتاسراي التركي

شايبي يتألق في فوز فريقه فرانكفورت على غالاتاسراي التركي

الأولى في تاريخ شعيبي ومازة

الأولى في تاريخ شعيبي ومازة

آدم زرقان عاش أجمل 90 دقيقة في حياته الاحترافية

آدم زرقان عاش أجمل 90 دقيقة في حياته الاحترافية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد