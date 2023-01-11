سحب أزيد من 400 تذكرة مع انطلاق العملية بقسنطينة

"شان" 2022 بالجزائر

تم بقسنطينة سحب أزيد من 400 تذكرة مع انطلاق عملية السحب عبر المراكز المخصصة لتمكين الجمهور من حضور مباريات المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (شان 2022) في نسختها السابعة التي سيحتضن ملعب الشهيد حملاوي جزءا منها، حسب ما كشف عنه المدير الولائي للشباب والرياضة السعيد حقاص.

وأوضح ذات المسؤول لـ “وأج” أن هذه العملية التي شرع فيها السبت الماضي عبر 6 مراكز لسحب التذاكر وذلك عقب اقتنائها عبر المنصة الإلكترونية ” تذكرتي” تتم في ظروف تنظيمية جيدة، مشيرا إلى أن أحد هذه المراكز يضم 7 نقاط لسحب التذاكر الإلكترونية فيما يضم كل واحد من المراكز الخمس الأخرى 5 نقاط لاستلام التذاكر.

و تتوزع هذه المراكز الستة التي يعمل بها 64 عونا عبر كل من القاعة المتعددة الرياضات بحي زواغي سليمان والقاعة الرياضية برشاش بلقاسم بحي فيلالي ودار الشباب شرقي عبود بسطح المنصورة ببلدية قسنطينة، بالإضافة إلى دار الشباب شطيبي عمار بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ودار الشباب بوالشوك عبد الحميد ببلدية الخروب وكذا المكتبة الجديدة ببلدية حامة بوزيان، حسب ما أفاد به ذات المصدر.

يذكر أن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2022) التي تضم منتخبات غانا ومدغشقر والسودان والمغرب، بالإضافة إلى مباراة واحدة ضمن الدور ربع النهائي.