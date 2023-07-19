سحب “التعاون الإسلامي” لرئاسة لجنة القدس من ملك المغرب

بعد ارتمائه في أحضان الاحتلال الصهيوني.. حركة النهضة تدعو:

دعت حركة النهضة، الأربعاء، منظمة التعاون الإسلامي إلى سحب رئاسة لجنة القدس، من رأس النظام المغربي محمد السادس بعد ذهابه بعيدا في علاقاته مع الاحتلال الصهيوني، في ظل الاعتداءات التي يمارسها بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

وحسب بيان للحركة، فإنها تدعو منظمة التعاون الإسلامي، إلى سحب رئاسة لجنة القدس، والتي تأسست للحفاظ على القدس والمقدسات، من رأس النظام المغربي، الذي ارتمى في أحضان الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، والذي يمارس اعتداءاته اليومية على القدس والأقصى الشريف.

وأوضحت الحركة أن سياسة الهروب إلى الأمام التي ما فتئ نظام المخزن يمارسها، وخاصة تحالفه الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني، حيث يستنجد المحتل بالمحتل، قد أفقدت هذا النظام زمام قراره، ورهنت سيادة المغرب الشقيق، الذي أصبح تحت طائلة سياسات الابتزاز والتنازلات المهيمنة، وبيدقا لخدمة مشروع الفوضى الخلاقة في المنطقة، والتي تستهدف بالأساس الأمن القومي للجزائر.

والتقى وفد من الحزب، بقيادة محمد ذويبي، الأمين العام للحركة، الأربعاء، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بمقر السفارة، بالجزائر العاصمة، لبحث التطورات الخطيرة التي عرفها النزاع المغربي الصحراوي، وخاصة ما سمي باعتراف الكيان الصهيوني بأحقية نظام المخزن المغربي في سيادة الصحراء الغربية، وتعيين ملحق عسكري لهذا الكيان بالعاصمة المغربية الرباط، وعزمه على فتح قنصلية بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.

وحسب البيان، كان هذا اللقاء فرصة للتعبير عن موقف الحركة المبدئي، المنسجم مع المواقف الرسمية والشعبية الجزائرية، ومع الشرعية الدولية، والمتمثل في ضرورة تصفية آخر استعمار في إفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره.

كما شكل هذا اللقاء – حسب نفس المصدر – سانحة، للتنديد بسياسات المخزن الرعناء وأحلامه التوسعية، للتغطية على أزماته السياسية والاجتماعية الداخلية، وكذا إخفاقاته الخارجية، وآخرها الرفض الذي قوبل به لترؤس لجنة حقوق الإنسان على مستوى الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى قرار المحكمة الأوروبية والقاضي بعدم شرعية اتفاقيات الصيد البحري في المياه الصحراوية.