سحب الثقة من مدوار وتجميد نشاط الرابطة.. وحل لجنة تسوية النزاعات

وليد صادي يجسد وعوده ويبدأ إصلاحاته على مستوى الفاف

جسّد الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، كافة الوعود التي أطلقها بإحداث ثورة حقيقية على مستوى مختلف أجهزة وهياكل الفاف، من خلال رزمة القرارات التي اتخذها، الثلاثاء، على هامش انعقاد أول اجتماع للمكتب الفدرالي الجديد بمقر الفاف بدالي إبراهيم.

مثلما كان منتظرا، أقدم وليد صادي، بصفته المسؤول الأول عن كرة القدم الجزائرية على اتخاذ جملة من القرارات وفقا للإصلاحات التي كان وعد بها قبل وبعد انتخابه رئيسا جديدا للفاف منتصف الشهر الماضي.

وكانت أولى التغييرات الكبيرة التي اتخذها المكتب الفدرالي، في أول اجتماع له، سحب الثقة من رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، وتعيين عضو المكتب الفدرالي الجديد، محمد أمين مسلوق لتسيير شؤون الرابطة مؤقتا، خلال الفترة القادمة إلى غاية عقد الجمعية العامة وانتخاب رئيس جديد، وهذا وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحادية.

وأوضح الاتحاد الجزائري، في البيان الذي نشره مساء أول أمس الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع المكتب الفدرالي، أن قرار سحب الثقة من رئيس الرابطة جاء بسبب خرقه القوانين والأنظمة السارية المفعول، وهذا بناء على المادتين 14.2 و36.20 من اللوائح العامة للفاف.

إلى ذلك، أضاف بيان الفاف أن المكتب الفيدرالي يتحفظ على حقه في إمكانية فتح تحقيقات في التسيير المالي للرابطة.

حلّ لجنة تسوية النزاعات

ثاني أهم قرار، اتخذه المكتب الفدرالي، أول أمس، في الاجتماع الأول، تحت رئاسة وليد صادي، يتمثل في حل اللجنة الحالية لتسوية النزاعات للفاف، وإعادة تشكيلها من جديد، بحسب ما جاء في بيان الهيئة الكروية الوطنية.

واعتبر المكتب الفيدرالي في بيانه بأن قرار حل لجنة المنازعات جاء وفقا لما تقتضيه وتنص عليه اللوائح التنظيمية والقانونية.

ويأتي حل هذه الهيئة ( لجنة تسوية المنازعات) ليؤكد فشلها في مهمتها والتي تتضمن تسوية المشاكل والنزاعات الإدارية والمالية ما بين الأندية واللاعبين، وهو ما تعكسه عشرات الملفات التي ما تزال عالقة لحد الآن.

في نفس السياق، تم تعيين يوسف حمودة بصفة قاض وحيد للتكفّل بالقضايا العالقة على مستوى لجنة تسوية النزاعات إلى غاية إعادة تشكيلة هذه الأخيرة، بحسب ما جاء في بيان الفاف.

وجه جديد على رأس لجنة التحكيم..

وكانت لجنة التحكيم من بين أهم الملفات الموجودة على طاولة المكتب الفدرالي، والتي أسفرت عن جملة من القرارات الهامة، بداية بتعيين وجه جديد على رأس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، ويتعلق الأمر بالحكم السابق ورئيس رابطة الأغواط لكرة القدم، أحمد خرشي.

وإلى جانب خرشي، تم تعيين الحكم الدولي السابق مهدي عبيد شارف مسؤولا جديدا على لجنة التعيينات، فيما تم تقليص مهام جمال حيمودي وتحويله إلى مديرية التكوين والتطوير بمساعدة محمد حدادة.

هذا، وينتظر أن يعلن رئيس الفاف، وليد صادي، في الأيام القليلة القادمة عن قرارات جديدة، لعل أبرزها ترسيم تعيين نذير بوزناد في منصب أمين عام جديد للفاف خلفا لمنير دبيشي الذي أنهيت مهامه، وكذا تعيين مدير فني وطني جديد خلفا لمصطفى بسكري.

هذا، وكان رئيس الفاف قام الأسبوع الماضي بتعيين شفيق ملوكي مديرا جديدا للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، خلفا لِيوسف أوزنالي الذي أنهيت مهامه.

إلى ذلك، صادق المكتب الفدرالي على عدد من القرارات، من بينها توزيع المهام على أعضاءه في مختلف اللجان على مستوى الفاف، التي جاءت كالتالي:

– ناصر شارب ومحمد الأمين مسلوق: نائبان أوّل وثان على التوالي لرئيس “الفاف”.

– أحمد خرشي رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم.

– جميل ولد عامر رئيس لجنة الشؤون المالية.

– الأستاذ رضوان نقادي رئيس لجنة الشؤون القانونية.

– الدكتور جمال الدين دمرجي رئيس اللجنة الطبية.

– أحسن تومبوكتو رئيس لجنة كأس الجمهورية.

– رفيقة غلاتي رئيسة لجنة الكرة النسوية.

– عبد القادر بوطيبة رئيس لجنة الكرة الشاطئية.

– كريم قاصد مكلّف بِمتابعة المنتخبات الوطنية.

– رشيد جكيني مُكلّف بِالتنسيق بين رابطات كرة القدم.

– مراد مزيان مُكّلف بِملفّ الكرة المحترفة.

– علاء الدين عيساني مكلّف بِكرة القدم صنف الهُواة.

فضلا عن ذلك، تم تعيين كل من فؤاد مخلوف مدير مكتب رئيس “الفاف”، سليمة بنيستي مديرة الشؤون الإدارية والمالية، وعبد الحليم حيمور مُكلّف بِمعاينة المواهب الشابّة في الخارج.