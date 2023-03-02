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سحب الجنسية من 6 مصريين بعد حملهم جنسية الاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
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سحب الجنسية من 6 مصريين بعد حملهم جنسية الاحتلال الإسرائيلي
أرشيف
مصر

أصدرت السلطات في مصر قرارات بسحب الجنسية من 6 مواطنين بسبب حملهم للجنسية الإسرائيلية من دون إذن مسبق.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الأمر يتعلق بـسيدة في الـ70 من العمر، من مواليد شمال سيناء.

كما تشمل قائمة المعنيين بسحب الجنسية المصرية، 3 أشقاء من مواليد الأراضي الفلسطينية المحتلة، تترواح أعمارهم بين 23 و26 سنة.

إلى جانب ذلك، ستُسحب الجنسية من شقيقين، مولودين بالأراضي المحتلة أيضا، في الـ27 والـ28 من العمر، لتجنسّهم بجنسية أجنبية من دون الحصول على إذن مسبق.

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